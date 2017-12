Odsúdení by mohli pomáhať pri krízových situáciách, myslí si Martvoň

Poslanec za Smer navrhne, aby odsúdení pomáhali v teréne pri protipovodňových opatreniach, po haváriách, katastrofách či po teroristických útokoch.

1. jún 2013 o 10:47 SITA

BRATISLAVA. Odsúdení väzni by mohli v budúcnosti pomáhať pri verejnoprospešných prácach počas krízových a mimoriadnych situácií.

Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o výkone trestu odňatia slobody to chce umožniť poslanec za Smer Anton Martvoň.

Riaditeľ ústavu by mohol zaradiť odsúdených na výkon prospešných prác mimo ústav za podmienky, že nebude priamo ohrozený ich život.

Odsúdení by tak mohli pomáhať obyvateľom, štátu a hlavne samospráve pri protipovodňových opatreniach, pri živelných pohromách a ich predchádzaní, po haváriách, katastrofách či po teroristických útokoch.

"Týkalo by sa to hlavne odsúdených umiestnených v 1. stupni stráženia, kde je v súčasnosti približne 4 700 odsúdených a ktorí by sa v prípade potreby dali doviezť na miesto vyžadujúce pomoc," vysvetlil Martvoň.

Poslanec za Smer pripomenul, že aj v súčasnosti majú obyvatelia Slovenska, ktorí nie sú v ústavoch na výkon väzby, zo zákona na výzvu kompetentných povinnosť bezplatne poskytnúť pomoc i prostriedky pri predchádzaní a odstraňovaní následkov mimoriadnych situácií.

Vojaci podľa jeho slov mnohokrát plnia vrecia s pieskom, pričom odsúdení v tom čase nečinne ležia v ústavoch alebo za štátne peniaze pozerajú televíziu.

"Takto by museli, podobne ako aj osoby na slobode, v prípade potreby v krízových alebo v mimoriadnych situáciách pomáhať štátu alebo samospráve, dokonca v zime aj počas snehových kalamít by pomáhali odpratávať sneh z ulíc alebo čistiť pozemné komunikácie. Zároveň by mnohí získali aspoň minimálne pracovné návyky," dodal Martvoň.

Podľa aktuálnej legislatívy môže riaditeľ ústavu zaradiť odsúdených na výkon prospešných prác mimo ústav iba v osobitných prípadoch na odstránenie následkov núdzového stavu.

Zámer poslanca Smeru má podporu i rezortu spravodlivosti.

„Ide o odborne zaujímavý nápad, s ktorým ja osobne nemám v zásade žiaden problém, pretože v čase mimoriadnych situácií by to mohlo veľmi pomôcť štátu i samosprávam," uviedla štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.