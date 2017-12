Odídenci z SaS sa spolu s Novou väčšinou pokúsia o poslanecký klub, tvrdí Droba

NOVADO sa podľa Drobu pokúsi o klub, ak sa k nim ešte niekto pridá.

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci Národnej rady, ktorí sa spojili do politickej strany Nová väčšina - Dohoda (NOVADO), požiadajú o zriadenie poslaneckého klubu, ak sa k nim pridá ešte aspoň jeden poslanec.

"Ak sa náš počet zvýši, určite sa budeme uchádzať o vznik nového klubu," povedal Juraj Droba.

Potrebujú jedného poslanca

V súčasnosti má zoskupenie sedem členov. Na vznik poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku potrebných minimálne osem poslancov.

Droba potvrdil, že prebehli neformálne rozhovory s ďalšími nezaradenými poslancami. Voľní sú ešte Alojz Hlina a Radoslav Procházka.

"Za seba môžem povedať, že sme sa veľmi neformálne o takejto možnosti bavili a zatiaľ sme nechali všetko otvorené," uviedol Droba.

Poslanci sa podľa rokovacieho poriadku môžu združovať v poslaneckých kluboch podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do Národnej rady.

Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií, alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia sa aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú zákonné podmienky.

Na zriadenie klubu je potrebných najmenej osem poslancov. Zákonodarcovia sa môžu združiť aj iným spôsobom, ako je vyššie opísané, utvorenie klubu však vtedy musí schváliť parlament.

Droba verí, že ak by k tomu prišlo, vládna väčšina sa zachová férovo a ústretovo.

"Od Smeru sa dá očakávať čokoľvek. Verím a dúfam, že bude dobrá vôľa na strane predsedu parlamentu, aby nám takýto klub zriadil," povedal Droba. Ak by nezradení získali svoj klub, mohli by napríklad získať finančný príspevok.

Nezaradení priznali rokovania s ďalšími kolegami po ohlásení spojenia politických subjektov Nová väčšina a Liberálna dohoda.

Procházka a Hlina nevidia v klube nezaradených poslancov zmysel

Nezaradení poslanci Radoslav Procházka ani Alojz Hlina sa do zriadenia poslaneckého klubu s poslancami okolo Daniela Lipšica a Jozefa Kollára nehrnú.

Podľa Procházku nemá opodstatnenie, Hlina hovorí rovno o nezmysle.

"Klub nezaradených je v zásade politologický nezmysel a vlastne celkovo nezmysel. Akoby vznikol klub ľudí, ktorých hlavnou agendou je to, že nie sú v iných kluboch," povedal pre TASR Hlina.

Pripomenul, že ak by sa nazbieralo minimálne osem poslancov potrebných na zriadenie klubu, ktorých by spájala politická agenda, o vytvorení klubu by musel rozhodnúť parlament.

Hlina veľmi neverí, že by takto klub vznikol. "Tam by to bolo zaujímavé. Nakoľko takýto nový klub neprešiel voľbami, poslanci Národnej rady SR majú relatívne silný mandát na to, aby nepodporili jeho vytvorenie," uviedol nezaradený poslanec.

"Nemyslím si, že klub nezaradených poslancov má nejaké opodstatnenie. Opodstatnenie má klub politickej strany," reagoval na úvahy o klube Procházka.

Poslanec má záujem o spoluprácu aj s nezaradenými poslancami, ktorí sa združili do strany Nová väčšina - Dohoda (NOVADO). Hovorí však o spolupráci na "konkrétnych veciach" ako je napríklad tieňový rozpočet.

"Rád by som pozval k spolupráci na ňom aj niektorých ľudí z NOVADO, aj keď nielen odtiaľ. A tiež si myslím, že je dôležitá zmena volebného zákona, kde si tiež viem predstaviť spoluprácu. Ale o inej forme som zatiaľ neuvažoval," doplnil pre TASR Procházka s tým, že o inej forme spolupráce ani neprebiehajú rokovania.

Smer ešte neriešil, či by dal klubu nezaradených zelenú

Vládny Smer zatiaľ nehovoril o tom, či by dal vzniku klubu nezaradených poslancov Národnej rady zelenú.

Šéfka klubu sociálnych demokratov Jana Laššáková upozorňuje, že zriadenie takéhoto klubu by musela odobriť Národná rada . Pripomína, že v minulosti už taký pokus bol, parlament mu však nevyhovel.

"Pokiaľ si spomínam, v minulosti Národná rada súhlas neudelila. Neviem, či budeme využívať precedens z minulosti, alebo sa rozhodneme inak," povedala pre TASR Laššáková.

Dodala, že klub Smeru sa však touto témou ešte nezaoberal, keďže neprišla žiadosť od nezaradených poslancov na vznik klubu, ani neinformovali, či ich je aspoň osem.