Matovičovci hľadajú vlastného kandidáta na prezidenta

Obyčajní chcú podľa Igora Matoviča za prezidenta morálnu autoritu. Ich favorita zatiaľ nevedia presvedčiť.

2. jún 2013 o 11:31 TASR

BRATISLAVA. Vlastného kandidáta na prezidenta by chceli aj Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Majú ho vytypovaného, zatiaľ sa im ho však nedarí presvedčiť. Meno prezradiť nechcú.

"Nechcem mu ublížiť," zdôvodnil líder OĽaNO Igor Matovič. Dodal, že nejde ale o nikoho z tých, ktorí verejne zvažujú kandidatúru. "Je to človek, o ktorom sa nehovorí," poznamenal.

Obyčajní chcú podľa Matoviča za prezidenta morálnu autoritu hodnú nasledovania.

"Máme vytypovaného človeka, ktorého sa snažíme presvedčiť o tom, že Slovensko si zaslúži vzory, prezidenta, ktorý by bol v prvom rade morálna autorita a nie politik," povedal pre TASR Matovič.

Priznal, že v presviedčaní sa obyčajným nedarí. Ak by to však nevyšlo s aktuálnym človekom, OĽaNO mieni hľadať ďalej. "Budeme sa snažiť do poslednej chvíle," vyhlásil Matovič.