Sulík: KDH je rozbíjač opozície

Opozičné strany sa podľa šéfa SaS správajú tak, aby nenahnevali Smer, lebo dúfajú, že ich vezme do koalície.

2. jún 2013 o 13:38 TASR

BRATISLAVA. Pravica by si mala v prvom rade povedať nie to, kto do nej patrí, ale kto v skutočnosti opozícia je. Šéf SaS Richard Sulík tvrdí, že väčšina súčasnej opozície sa opozične nespráva.

Najhoršie je to podľa neho s KDH. "KDH ani náhodou nie je opozícia. KDH je rozbíjač opozície. Oni sú koalícia so Smerom," vyhlásil v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

Sulík: Pravica nedodržiava dohody

Zároveň uviedol, že nevidí zmysel v integrácii pravice tak, ako sa to stalo na ľavej strane politického spektra.

Sulík súhlasí, že pre spoluprácu pravice je potrebné sa dohodnúť, ale za dôležitejšie považuje dodržiavanie dohôd. To však podľa neho strany nerobia a nerobili ani v čase, keď boli v koalícii.

"Pravica nepochopila, že keď sa dohody nebudú dodržiavať, tak to nikdy nebude fungovať," povedal.

Poukázal napríklad na voľbu šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, v ktorej neprešiel ani jeden kandidát SaS, hoci tento post mala podľa dohody obsadiť táto strana.

Strany Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ, Most-Híd) zároveň obvinil, že vďaka svojmu počínaniu a nedodržiavaniu dohôd dali pozíciu na striebornom podnose vládnemu Smeru. Strany sa podľa Sulíka správajú tak, aby nenahnevali Smer, lebo dúfajú, že ich vezme do koalície.

"Takto sa nespráva opozícia, takto sa správajú strany, ktoré dúfajú, že budú koaličný partner Roberta Fica," zdôraznil Sulík.

Dôkazom o tom je podľa Sulíka aj to, že váhajú s podpísaním návrhu na odvolanie ministra obrany Martina Glváča (Smer) za kauzu údajného tunelovania spravodajských služieb.

"Všetci sa krútite, hľadáte možnosti, ako to nepodpísať. Tu nie je čo rokovať, to je vážna vec, veľká rozkrádačka. Toho pána treba odvolať," vyhlásil Sulík.

Najkritickejšie sa vyjadril v tejto súvislosti ku KDH. "Vyhýbajú sa tomu ako čert svätenej vode," uviedol.

Matovič: Problémom spolupráce sú hádky

Líder OĽaNO Igor Matovič označil za problém opozície hádky. "Smola pravice je, že nehľadajú to, čo ich spája," povedal. Jeho subjekt chce podľa neho ukázať, že sa dá robiť politika aj inak.

Daniel Lipšic, ktorý vedie Novú väčšinu (NOVA), volá po spolupráci a spájaní tak, aby vznikla skutočná alternatíva voči Smeru. Stavať chce na boji s korupciou, odbornej kompetentnosti, schopnosti spájať.

Po spolupráci volá aj podpredseda Mosta-Híd Ivan Švejna, a to napríklad v regionálnych voľbách. "Máme záujem o spoločný postup v čo najväčšom počte krajov," uviedol.

Sulík tiež pripomenul, že SaS čaká, s akým pravicovým prezidentským kandidátom príde Ľudová platforma. Avšak SaS podľa neho nemieni čakať večne.

Pokiaľ ide o podporu niektorému z tých kandidátov, ktorí sa objavili, Sulík povedal, že predstavivosť liberálov je veľká.

Aj Most-Híd by bol podľa svojho podpredsedu Ivana Švejnu rád, keby sa už rokovania uzavreli a strany by prišli so spoločným kandidátom.

Dodal, že ak by sa strany Ľudovej platformy dohodli na jedinom mene, bol by to podľa neho jeden z favoritov súťaže o prezidentský palác.

Líder Novej väčšiny Daniel Lipšic sa nazdáva, že stredopravý volič nie je zatiaľ spokojný s ponukou kandidátov. Podľa neho to dokazujú doterajšie prieskumy verejnej mienky. Doteraz sa spomína Ján Čarnogurský, Radoslav Procházka, Pavol Hrušovský, Peter Šťastný či Andrej Kiska.

Nedávno sa objavilo aj meno Milana Kňažka. Lipšic sa k nemu nevyjadril. Za dobrého kandidáta by považoval expremiérku Ivetu Radičovú, ktorá ale neraz povedala, že kandidovať nechce. "Rešpektujem to," poznamenal.

Za dôstojného kandidáta by Radičovú považoval aj líder OĽaNO Igor Matovič. Priznal, že zo spomínaných mien kandidátov si obyčajní nevybrali, hľadajú vlastného.