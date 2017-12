Opravy a spresnenia 3.6.2013

3. jún 2013 o 0:00 sme.sk

V sobotu 25. mája sme v článku O zostup hrajú klasické tímy nepresne uviedli rok vzniku Tatrana Prešov. Namiesto roku 1989 malo byť správne napísané 1898.

V pondelok 27. mája sme v článku Matúš Vizár šiel proti vkusu Cannes. Jeho film Pandy preto získal cenu napísali, že režisérka Jane Campion získala Zlatú palmu za film Piano v roku 1983. Hlavnú cenu dostala v roku 1993.

V stredu 29. mája sme o kabarete Milana Markoviča v článku Milan Markovič sa vracia trochu inak - s kabaretom uviedli, že v tomto predstavení a v tíme, ktorý sa uchádzal o priestory bývalého Véčka, bol kúzelník Talostan. V skutočnosti išlo o kúzelníka Alexandra Geriča.

V ten istý deň sme v článku Ďalší sýkorovci si vypočuli tresty nesprávne uviedli, že za prípravu úkladnej vraždy dostala štvorica obžalovaných tresty od 13 do 25 rokov. Bolo to od 23 do 25 rokov.

V piatok 31. mája sme vo faktboxe k textu Svetielkujúci šváb bol objavom roka nesprávne uviedli, že Juracimbrophlebia ginkgofolia bola prehistorická rastlina. Bol to dávny hmyz.

Za chyby sa ospravedlňujeme.