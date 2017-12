Smer zamietol menšinové názvy na železničných staniciach

Most navrhoval umiestňovať dodatkové tabule na základe žiadostí, nie plošne, a to za peniaze žiadateľov.

4. jún 2013 o 18:03 SITA

BRATISLAVA. Železničné stanice a zastávky sa nebudú označovať dodatkovými tabuľami v jazyku národnostných menšín.

Vládny Smer dnes v parlamente zamietol novelu zákona, ktorou chceli poslanci za stranu Most odstrániť nesúlad zákona o jazykoch menšín a zákona o dráhach.

Právnou normou navrhovali umožniť umiestňovanie označení železničných staníc a zastávok v obciach, v ktorých sa používa jazyk národnostnej menšiny v zmysle zákona o jazykoch menšín.

Na základe predkladaného návrhu by nemohlo dôjsť k plošnej zmene názvov železničných staníc a zastávok.

Názvy staníc a zastávok by sa nezmenili, mohli by sa umiestniť len dodatkové tabule s označením stanice alebo zastávky v jazyku národnostnej menšiny.

Dodatkové tabule by sa umiestňovali jednotlivo na základe žiadostí, a nie plošne.

Keďže finančnú stránku týchto opatrení by nezabezpečoval štát, ale žiadatelia, nemalo by to vplyv na štátny rozpočet ani na rozpočet železníc.

Terminologická nezrovnalosť v zákonoch spočíva v tom, že zákon o používaní jazyka národnostných menšín nerieši označovanie názvov železničných staníc v jazyku národnostných menšín, ale iba označovanie obce.

Názvy železničných staníc sa v mnohých prípadoch ani v slovenskom jazyku nestotožňujú s názvom obce a nie je známy ani ich záväzný preklad do jazyka menšín, vysvetlil v minulom roku hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Schvaľovanie označovania železničných staníc je v pôsobnosti Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

Označovanie obcí v jazyku menšín prichádza do úvahy v obciach, v ktorých menšina tvorí aspoň 15-percentný podiel celkového počtu obyvateľov príslušnej obce.