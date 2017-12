Hrušovský: Byť poslancom aj županom naraz sa nedá

Šéf KDH podporuje Igora Matoviča, ktorý chce zakázať poslancom vykonávať aj funkcie županov či starostov.

4. jún 2013 o 21:30 TASR

Šéf KDH podporuje Igora Matoviča, ktorý chce zakázať poslancom vykonávať aj funkcie županov, primátorov či starostov.

BRATISLAVA. Vykonávať naraz funkcie poslanca Národnej rady aj predsedu vyššieho územného celku (VÚC) sa nedá.

V rozprave k zmene ústavného zákona z dielne Igora Matoviča (OĽaNO), ktorého cieľom je znemožniť poslancom vykonávať aj funkcie županov, primátorov či starostov, to vyhlásil predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský s tým, že krok Matoviča podporuje.

"Dnes som videl Pavla Freša (predseda BSK a poslanec za SDKÚ, pozn. TASR) v pracovnom oblečení a gumákoch a celkom som chápal jeho obavy o to, že musel ísť na dunajskú hrádzu riešiť problémy, lebo mu to vyplýva z jeho pracovných povinností predsedu VÚC. Keď som ho zbadal, položil som si otázku: Ako ťa mám teraz vnímať? Ako ústavného činiteľa alebo ako predsedu VÚC? A či sa to dá naraz zvládať? Ja osobne si myslím, že nie," povedal Hrušovský.

Podľa jeho slov sa KDH myšlienkou, kedy predložiť takýto zákon, zaoberalo už dlhšie, no uvažovali nad tým, aby to nebolo len gesto.

"Toto je gesto, lebo nerieši problém, keďže nie je výsledkom širšej dohody," odkázal Matovičovi na margo skutočnosti, že na zmenu pravidiel je potrebných aspoň 90 hlasov.

Práve podporu Freša v krajských voľbách Matovič vyčítal strane KDH, keďže razí zásadu "jeden mandát stačí". Kresťanských demokratov sa pýtal, prečo od Freša nežiadajú záväzok, že ak vyhrá, vzdá sa poslaneckého mandátu.

Podpredseda SDKÚ Viliam Novotný tvrdí, že aj on vníma ako problém, keď primátori či starostovia sú zvolení do Národnej rady.

"Vnímam to ako konflikt záujmov, keďže sú zvýhodnení pred ostatnými primátormi či starostami, vedia toho viac vybaviť," reagoval.

Matovič sa pre zmenu ústavy rozhodol preto, že nie je zástancom kumulovania mocenských funkcií, ktoré môže viesť až k vytvoreniu monopolu moci.

Úlohou ústavy je podľa neho vytvoriť právny rámec, ktorý by zamedzil vzniku takejto situácie.

"V duchu tejto myšlienky sa predkladaný návrh ústavného zákona snaží znemožniť poslancovi ako predstaviteľovi zákonodarnej moci kumuláciu ďalších mocenských funkcií," vysvetlil Matovič.

Dodal, že koncentrácia verejnej moci v rukách individuálnych subjektov je negatívnym javom s viacerými sprievodnými aspektmi.