Cieľom Čaploviča sú tisíceurové platy učiteľov

Hlavný ekonóm ministerstva financií Martin Filko tvrdí, že zvýšenie platov učiteľov o 200 miliónov tri roky po sebe by znamenalo to isté, ako budúci rok nekonsolidovať, alebo ako zvýšiť DPH o tri percentuálne body.

4. jún 2013 o 21:36 tasr, sita

BRATISLAVA. Učitelia by do roka 2016 mohli nájsť na výplatnej páske minimálne 1,2-násobok platu priemerného Slováka.

O toľko chce totiž minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) prilepšiť slovenským učiteľom do konca svojho volebného obdobia.

Povedal to počas verejnej diskusie o školstve v aule Univerzity Komenského v Bratislave.

"Tam by som to chcel dotiahnuť. To je možné urobiť," zdôraznil minister.

Podľa Štatistického úradu dosiahla priemerná mzda Slováka za prvé tri mesiace tohto roka 837 eur. Po spomínanom zvýšení by učitelia mohli mať na výplatnej páske okolo 1000 eur mesačne.

Rokuje s ministrom financií

"Už teraz je priemerný plat pedagogických a odborných zamestnancov stredných a základných škôl 849 eur. Už teraz je to vyššie ako priemerný plat a ešte to vytiahneme vyššie," sľubuje minister.

Koncom apríla avizoval, že s ministrom financií rokuje o zvýšení platov učiteľov v budúcom roku. Vtedy však nechcel odhadovať, koľko sa mu podarí vybojovať.

Čaplovičova správa o stave školstva hovorí, že do roku 2020 by mal plat učiteľa dosiahnuť 75 percent z priemerného platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Aby sa dosiahol tento cieľ, treba podľa aktivistov z iniciatívy Učiteľ 2020, ktorí organizovali diskusiu, zvýšiť platy učiteľov každoročne o 10 percent. Takéto zvýšenie minister nechcel komentovať.

"Pokiaľ nemám nič vyrokované, nič vám na to nepoviem. Tešte sa na výsledky," povedal šéf rezortu novinárom.

Učiteľka: Sme vždy poslední

Hlavný ekonóm ministerstva financií Martin Filko hovorí, že platy učiteľov by bolo možné zvýšiť a súhlasí s tým každý ekonóm na ministerstve financií.

„Ak by niekto chcel tri roky po sebe zvyšovať platy učiteľov o 200 miliónov eur, znamenalo by to to isté, ako v budúcom roku nekonsolidovať, alebo ako zvýšiť DPH o tri percentuálne body, alebo ako urobiť dvakrát také zvýšenie daní z príjmu, ako sa udialo v tomto roku,“ povedal.

"Boli sme ochotní zvýšiť platy lekárom, policajtom, Prečo nie sme ochotní a schopní zvýšiť platy učiteľom? Učiteľ je vždy na poslednom mieste," vyhlásila zakladateľka projektu Infovek Beáta Brestenská, ktorá sama učí už 34 rokov. Hovorí, že keby s manželom mali deti, ako učitelia by mali problém vyžiť.

Podobne bratislavský učiteľ Tomáš Varga v diskusii povedal, že pre zlé ohodnotenie musí mať dve zamestnania.

"Neviem, či práve učiteľ je tá profesia, kde by mal mať človek dve zamestnania," dodal s tým, že vyžiť s učiteľským platom nie je ľahké najmä v hlavnom meste.