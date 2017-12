Povodeň v stredu: Dunaj prekonal desať metrov, nábrežie aj Starý most uzavreli

Dunaj v Bratislave bude kulminovať vo štvrtok napoludnie. Voda by sa cez bariéry nemala preliať.

5. jún 2013 o 6:20 sme.sk, sita, tasr

Starý most uzavreli, ľudia neboli disciplinovaní.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Najdôležitejšie informácie zo stredy:

V Bratislave je vyhlásená mimoriadna situácia

Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice v Petržalke majú byť pripravení na evakuáciu

Nábrežie Dunaja od Mosta SNP po Starý most i Starý most polícia uzavrela

Protipovodňovú ochranu na strane Starého Mesta navyšujú

Voda z Karloveského ramena zaliala okolie

Hladina Dunaja v Bratislave už prekonala hladinu z roku 2002

z roku 2002 Dunaj by mal v Bratislave kulminovať vo štvrtok okolo poludnia na úrovni maximálne 1020 cm

Obec Chľaba v okrese Nové Zámky zostala odrezaná

Devínsku cestu uzavreli, od 18:00 je uzavretý most Medveďov – Vámosszabadi

Mŕtve telo v Gabčíkove nesúvisí s povodňami

V Nemecku Dunaj výrazne klesá

00:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 1007 centimetrov.

23:24 V Devíne môžu mať problém s pohonnými hmotami do čerpadiel. Podľa starostky Ľubici Kolkovej idú "z posledných síl" a voda neustále presakuje cez mobilné vaky.

Upozornila aj na to, že verejné osvetlenie na Devínskej ceste i na Slovanskom nábreží svieti, hoci sú stĺpy značne zatopené.

Osvetlenie chce prevádzkovateľ vypnúť na Slovanskom nábreží, Devínska cesta má ostať zapnutá.

23:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 1004 centimetrov.

22:27 Ako v stredu vyzerali záplavy zo Sandbergu:

22:18 Pre nedisciplinovanosť občanov polícia uzavrela aj Starý most.

21:55 Záchranárom sa po celodennej práci podarilo večer vytiahnuť mŕtve telo pri Vodnom diele Gabčíkovo. Informoval o tom šéf záchranárov Ján Culka.

"Človek bol dlhšiu dobu vo vode, tragédia nesúvisí s povodňovou situáciou," konštatoval. Pohlavie a totožnosť osoby zisťujú, prípad vyšetruje polícia.

21:54 Cestu medzi Devínskym jazerom a Vysokou pri Morave zaplavilo a museli ju uzavrieť.

21:53 Hasiči hľadajú v Petržalke tri osoby. Vyslali ich na Kočánkovu ulicu, aby evakuovali tri osoby zo zatopenej chaty. Zatiaľ sa im nepodarilo osoby nájsť. Podľa ohlasovateľa ide o troch bezdomovcov.

21:16 Hasiči vypomáhajú aj v areáli Slovnaftu, kde presakuje voda.

20:45 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 1001 centimetrov.

20:42 Na Karloveskom ramene sa nedá rozoznať, ktorú časť mala vlastne hrádza chrániť. Vodáci sa môžu člnkovať už aj po chodníku. Foto: Richard Dubak

20:33 V Štúrove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Situácia v meste je však pokojná, obyvatelia sa spoliehajú na nový protipovodňový múr.

Odrezaná od okolitých obcí zostala obec Chľaba v okrese Nové Zámky. Prístupová cesta medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou je zaplavená a neprejazdná. Pre prípad potreby je na mieste plávajúci transportér. Dopravné spojenie medzi obcou a Štúrovom zabezpečuje posilnený vlak.

20:24 O 50 rokov ani táto hrázda stačiť nebude, hovorí riaditeľka Ústavu hydrológie SAV PAVLA PEKÁROVÁ. Tohtoročná vlna je podľa nej oproti roku 2002 vyššia, pretože na rieke je príliš veľa lodí, koryto je zanesené a mestá nad Bratislavou sa viac chránia. Čítajte viac

20:07 Takto to vyzeralo v stredu v Medveďove:

20:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 997 centimetrov.

20:00 Obyvateľov domova sociálnych služieb v mestskej časti Komárna Nová Stráž popoludní preventívne evakuovali.

19:59 Protipovodňovú ochranu na strane Starého Mesta začali navyšovať. "Nová prognóza na zajtra je o niečo pesimistickejšia. Hovorí o tom, že Dunaj bude kulminovať na úrovni približne 1005 až 1025 centimetrov," oznámil vedúci krízového štábu Ľubomír Andrassy.

V meste sa podľa Andrassyho rozhodli posilniť protipovodňovú ochranu na ľavej strane Dunaja aj napriek tomu, že by stále mali rezervu viac ako 50 centimetrov.

"Navýšime ju o niekoľko centimetrov, ale nepôjdeme až na tisícročnú vodu," podotkol Andrassy. Navyšovanie ochrany by malo byť dokončené v priebehu niekoľkých hodín.

Petržalská strana podľa Andrassyho protipovodňovú ochranu na tisícročnú vodu má.

19:30 V roku 2002 pri veľkých záplavách žila Bratislava v omnoho väčšom napätí ako dnes. Čítajte viac

19:21 Odborníci hovoria, že veľké aj malé lode na brehu Dunaja sú riadne ukotvené. V Čunove vypúšťali vodu a v bezpečí sú aj hausbóty. Čítajte viac

19:15 Viacerí ľudia prišli v stredu do reštaurácií na bratislavskom nábreží iba preto, aby videli veľkú vodu. Čítajte viac

18:53 Dunaj dosiahol tretí stupeň povodňovej aktivity na celom slovenskom úseku od Devína až po Štúrovo. O 18:15 mal v Bratislave výšku 992 cm, Devíne namerali 932 cm, v Gabčíkove 720 cm, v Medveďove 853 cm, v Komárne 713 cm a v Štúrove 618 cm.

18:38 Bratislavské Nové Mesto je pripravené na prípadnú evakuáciu obyvateľov zo susedného Ružinova, informoval novomestský hovorca Marek Tettinger. Ide o preventívne opatrenia, táto povinnosť mestskej časti vyplýva z celomestského evakuačného plánu.

Samospráva preventívne pripravila priestory piatich základných škôl, v ktorých vie zabezpečiť dočasné ubytovanie, sociálne zariadenia, hygienické potreby aj stravu.

Na evakuáciu určili školy na Riazanskej, Odborárskej, Sibírskej, Kalinčiakovej a Českej ulici.

18:20 Pozrite si letecké zábery na Dunaj v Bratislave

18:00 Pohľad na Dunaj a Bratislavu z Aupark Tower:

17:58 Momentálne dosahuje hladina Dunaja v Devíne 937 centimetrov a stále stúpa.

17:57 Obyvateľov Devína bude vojenský špeciál voziť do mesta do polnoci. Posledný spoj odíde najneskôr o 24.00 h zo zastávky Devín od cintorína. Dopravu vojenskou tatrovkou potom znova obnovia v ranných hodinách. Prvé auto by malo odchádzať o 6.00 od Riviéry.

17:54 V krízových častiach hrádzí v Devíne sa uvažuje o preventívnom vybudovaní druhého valu. Vyhlásil to minister vnútra Róbert Kaliňák (Smer) s tým, že problémom obce je výtok vody z kanalizácie.

17:36 Rieky už robia problémy aj na východe, v Košiciach vyhlásili tretí stupeň. Čítajte viac

17:28 Povodne pravdepodobne povedú k legislatívnym zmenám pravidiel, v akom čase pred prírodnou katastrofou treba povolať sily a zložky záchranného systému. Pripúšťa to minister vnútra Robert Kaliňák.

V súčasnosti sú pravidlá viazané na jednotlivé povodňové stupne. Čítajte viac

17:23 Vodiči v Petržalke by mali jazdiť opatrne - najmä na Panónskej a Dolnozemskej si totiž musia dávať pozor na lesnú zver.

17:11 Dve čerpacie stanice zo štyroch na ostrove Sihoť sú odstavené, dostala sa do nich voda. Podľa hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zenona Mikleho však dodávky pitnej vody pre obyvateľov nie sú ohrozené.

Ostrov Sihoť je momentálne pod vodou, nezaplavené sú len vyvýšené miesta. Vodári sa medzi jednotlivými stanicami prepravujú na člnoch.

17:10 Bratislavské nábrežie z budovy Ministerstva životného prostredia:

17:08 Telo v Gabčíkove sa nedarí záchranárom vytiahnúť, je zakliesnené v turbínovej nádrži. Čítajte viac

17:03 Zamestnanci bratislavského prístavu hovoria, že pár dňové zdržanie pri plavbe dôležitých surovín výraznejšie nezasiahne do výroby podnikov, pre ktorých bola železná ruda či palivo určené. Škody nehlásia ani telekomunikační operátori, ktorých káble vedú cez bratislavské mosty. Čítajte viac

15:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 993 centimetrov.

16:41 "Bude to o chlp," vyhlásil premiér Robert Fico po zasadnutí Technického štábu Ústrednej povodňovej komisie.

16:37 Hladina Dunaja v Bratislave pokorila svoje historické maximum, ktoré zaznamenali pred takmer 11 rokmi. O 16:15 namerali 992 cm, čo je o centimeter viac ako 16. augusta 2002.

16:25 Priesaky zaznamenali aj medzi Bratislavou a rakúskym Wolfsthalom. Na mieste vytvárajú zábrany z vriec.

16:23 Lodenica v Karlovej Vsi je už približne 1,2 metra pod vodou. Čítajte viac

16:14 Staré Mesto zabezpečilo pre obyvateľov 500 vriec a 10 ton piesku. Od približne piatej večer si obyvatelia môžu svojpomocne naplniť vrecia pieskom a odviezť si ich, k dispozícii budú na dvore miestneho úradu. Vchod je zabezpečený z Medenej ulice do 20:00.

Pomoc je určená obyvateľom zo zóny ohraničenej nábrežím a ulicami Panská, Laurinská, Dunajská, Klemensova, Dostojevského rad, Šafárikovo námestie a Nábrežia arm. gen. Ludvíka Svobodu.

16:12 V Devíne by mal Dunaj kulminovať vo štvrtok vo výške 950 až 970 cm, v Bratislave by podľa SHMÚ mohol dosiahnuť 1005 až 1020 cm.

Na ďalších úsekoch Dunaja by malo ku kulminácii prísť v piatok, resp. v sobotu. V Medveďove by mal Dunaj v piatok podvečer dosiahnuť 960 cm, v Komárne v sobotu popoludní 860 cm a v Štúrove v sobotu podvečer 780 cm.

16:06 Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili už aj v Medveďove a Štúrove.

15:53 Chatová oblasť v Bodíkoch je už celá pod vodou a nedá sa do nej dostať. Ako potvrdil majiteľ jednej z chát, voda siaha do výšky asi metra. Oblasť začalo zalievať v stredu ráno okolo štvrtej. V roku 2002 zaplavila Bodíky viac než dvojmetrová voda a trvalo asi tri dni, než opadla.

15:50 Nábrežie Dunaja od Mosta SNP po Starý most polícia uzavrela, aby mala dosť priestoru pri manipulácii s protipovodňovými zábranami.

15:48 Takto vyzerá zaplavený prístav v Bratislave:

15:47 Pokiaľ zostanú nasadené všetky opatrenia a nestane sa nič mimoriadne, situácia by podľa bratislavského primátora Milana Ftáčnika sa do štvrtka 6. júna nemala tak dramaticky zmeniť.

Ftáčnik zopakoval, že Dunaj by mal kulminovať vo štvrtok v popoludňajších a podvečerných hodinách a dosiahnuť by mal maximálne 1020 centimetrov.

"To je teda stále asi 50 centimetrov pod výškou protipovodňových opatrení, ktoré máme nasadené, pevné aj mobilné hradenie," povedal.

"Kulminácia však bude zrejme o niečo dlhšia, ako sme si mysleli, lebo pôvodná predstava bola taká, že sem príde nejaká veľká vlna, prejde a postupne začne voda klesať," dodal.

15:42 Veľká voda láka množstvo zvedavcov. Kaviarne pri centre Eurovei sú plné a stovky ľudí tesne za policajnými páskami si fotia rozvodnený Dunaj, ktorý dosahuje až po trávnik.

Ľudia s fotoaparátmi sa tlačia aj na Starom moste, ďalší si chodia obzerať zábrany na Tyršovom nábreží, kde voda zaliala už takmer celé parkovisko medzi divadlom Aréna a Starým mostom. Čítajte viac

15:40 Pošta dočasne prerušila zásielku poštových zásielok do Devína. "Zásielky doručíme adresátom okamžite, ako to bude možné," oznámila hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová.

15:35 Petržalka vyzýva obyvateľov, aby nechodili na hrádzu. Okrem toho, že tým riskujú, blokujú aj únikové cesty pre zver a tá niekoľko hodín musí stáť vo vode bez možnosti úniku a následne z vyčerpania hynie.

15:20 Slovenská katolícka charita je pripravená pomôcť pri odstraňovaní následkov. Pripravila už humanitárny sklad v Bratislave, v ktorom sú desiatky odvlhčovačov, vysúšače, náradie, čižmy, dezinfekčné a čistiace prostriedky.

15:19 Voda z Karloveského ramena zaliala okolie. Pod vodou sú chodníky medzi Vodárenským múzeom a vysokoškolským internátom Družba, ako aj celá Vodárenská záhrada. Čítajte viac

15:14 Pozrite si aktuálne fotografie z Gabčíkova:

15:13 Elektráreň v Gabčíkove funguje na plný výkon, zamestnanci čistia tzv. hrablice - čo sú kryty, ktoré chránia turbíny od nánosov.

15:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 987 centimetrov.

14:53 V sídelnej budove Slovenskej národnej galérie sa objavujú malé priesaky v suteréne.

Z preventívnych dôvodov preto galéria ešte v utorok evakuovala tranzitný depozitár zo suterénu Esterházyho paláca na Námestí Ľ. Štúra. Čítajte viac

14:52 Slovenské národné múzeum až do odvolania zatvorilo pre verejnosť sídelnú budovu na Vajanského nábreží. Preventívne vysťahovali zbierky zo suterénnych priestorov.

14:36 Povodeň môže obmedziť výrobu vo Volkswagene, ale aj zvýšiť dopyt po stavebných materiáloch. Čítajte viac

14:22 Univerzita Komenského zatiaľ pre povodne prijímacie skúšky neposúva. V blízkosti rieky sa nachádzajú Právnická a Filozofická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, a tiež Vysokoškolský internát Družba.

14:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 984 centimetrov.

13:43 Fotoreportáž zo zatopenej Karlovej Vsi:

13:39 V stredu od 18.00 bude uzatvorený most ponad Dunaj medzi Slovenskom a Maďarskom - bývalý hraničný priechod Medveďov – Vámosszabadi, na maďarskej strane sa začali vykonávať protipovodňové opatrenia.

Polícia bude odkláňať dopravu na bývalý hraničný priechod Komárno – Komárom pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 20 t. alebo cez Bratislavu (bez obmedzenia).

13:36 V Devínskej Novej Vsi je situácia aj pre rozvodnenú Moravu pokojná. Zaplavené sú záhrady a na ulicu Na mýte dali vrecia s pieskom.

13:32 Veľké problémy v Gabčíkove spôsobuje množstvo naplavených stromov, ktoré teraz vyťahujú z vody bagrom. Píše Ján Krempaský, čítajte viac

13:30 Hladiny riek môžu stúpnuť aj na severe Slovenska. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre okresy Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš.

Pre šesť okresov na západe platí naďalej najvyššia hydrologická výstraha tretieho stupňa. Ohrozený je Bratislavský, Senecký, Malacký, Dunajskostredský, Komárňanský aj Novozámocký okres. Čítajte viac

13:20 VÚB na Nivách sa obložila vrecami:

13:06 Bratislavský samosprávny kraj vyzval dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri odstraňovaní škôd spôsobených súčasnými povodňami.

Dobrovoľníci sa môžu hlásiť mailom na povodne@region-bsk.sk, na telefónnom čísle 0911/102 866, zapojiť sa môžu aj prostredníctvom Facebooku.

12:57 Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice v Petržalke sa pripravujú na evakuáciu.

Zamestnanci petržalského miestneho úradu spolu s políciou dnes už upozorňovali niekoľko rodín v dotknutých uliciach, že pre zvyšujúci sa Dunaj budú zrejme musieť opustiť svoje obydlia.

V lokalite sa nachádza asi dvanásť trvalo bývajúcich rodín. Čítajte viac

12:49 Vysokoškolský internát Družba Univerzity Komenského nehlási žiadne problémy pre vysokú hladinu Dunaja. Podobne Filozofická fakulta UK na Gondovej ulici.

12:30 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 981 centimetrov.

12:25 Situácia v nákupnom centre Eurovea je podľa jeho hovorkyne Oľgy Hammer bezpečná a nijako nie je upravený ani režim v podzemných garážach. Voda zaplavila len Sklad číslo 7, kde je momentálne zaplavený technický suterén pod úrovňou Dunaja.

12:15 Fotoreportáž zo zaplaveného Devína:

12:13 Pre rozvodnený Dunaj zatiaľ Bratislava nezatvára verejné inštitúcie, ani neplánuje zrušiť štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva.

12:07 V Gabčíkove našli vo vode telo. Čítajte viac

12:00 Podľa hydrológa Petra Smrtníka hladina Dunaja v Nemecku už dosiahla vrchol a teraz prudko klesá..

"V rakúskom úseku je Dunaj v profile Linz po kulminácii v poklese, Ybbs po kulminácii, Kienstock vo fáze kulminácie s prechodom do mierneho poklesu. V nižšie položených profiloch na rakúskom úseku Dunaja, ako aj na slovenskom úseku Dunaja ešte zaznamenávame vzostupy vodných hladín," povedal Smrtník.

11:58 V Devíne a v Bratislave sa očakáva už len mierny vzostup vodných hladín. V Devíne by mala kulminovať vo štvrtok popoludní na úrovni 940 až 960 cm, v Bratislave vo štvrtok večer na úrovni 990 až 1020 cm.

Informovala o tom hydrologička SHMÚ Michaela Mikuličková.

"Predpokladané kulminačné prietoky v týchto vodomerných staniciach budú na úrovni zodpovedajúcej hodnote 50 až 100-ročného maximálneho prietoku, avšak hodnotu 100-ročného prietoku s najväčšou pravdepodobnosťou neprekonajú," dodala.

V Medveďove by mal Dunaj kulminovať v piatok večer na úrovni 930 až 960 cm, v Komárne v sobotu popoludní na úrovni 830 a 860 cm a v Štúrove v sobotu večer na úrovni 750 až 780 cm. Čítajte viac

11:45 V Karloveskej zátoke pri lodeniciach už voda presiakla za hradenia. Nezabránila tomu ani niekoľkometrová stena pod zemou. Čítajte viac

V utorok večer zo zátoky vodu odčerpávali spolu s hasičmi, podľa Sotáka však boli priesaky veľmi silné a ďalšie už nevedeli zvládnuť. „O pol dvanástej sme skolabovali.“

Podľa neho by k zaplaveniu samotnej lodenice prísť nemalo.

Foto: Jakub Gossanyi

11:42 V Devíne pomáha aj 30 vojakov z mechanizovaného práporu z Nitry. Plnia vrecia s pieskom a stavajú protipovodňové bariéry.

11:37 Žiaci z Gymnázia na Grösslingovej ulici a zo Základnej školy s Gymnáziom na Dunajskej ulici budú mať vo štvrtok riaditeľské voľno. Študenti školy na Dunajskej ulici budú mať voľno aj v piatok.

"Najmä školu na Dunajskej navštevuje veľa detí z južných oblastí, ktoré sú momentálne najviac postihnuté. Dopravná situácia sa môže skomplikovať, preto nechceme riskovať," povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Čítajte viac

11:31 Pozrite si fotogalériu zo stredajšieho rána v Devíne a okolí:

11:15 Dopravný podnik informuje, že linka číslo 28 premáva obojsmerne cez obchádzkovú trasu - cez Karlovu Ves, linku číslo 29 zrušili a linka 128 premáva od zastávky Glavica po konečnú Na hriadkach.

11:12 Na Devínsku cestu nie je možné odbočiť už na križovatke pri Vodárenskom múzeu v Karlovej Vsi, polícia tam usmerňuje dopravu.

Krízový štáb rieši v Karloveskej zátoke aj v prístave v Devíne najmä problémy s priesakmi spodnej vody. Čítajte viac

11:04 V Rakúskom Hainburgu evakuovali 82 domov.

11:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 978 centimetrov.

10:53 Ako funguje protipovodňová ochrana v Bratislave. Zdroj Terraprojekt

10:50 Štúrovo sa prípadných záplav neobáva. Obyvateľov by mal ochrániť novovybudovaný protipovodňový múr.

"Očakávané zvýšenie hladiny Dunaja by mal zvládnuť," tvrdí primátor Ján Oravec. Zhruba meter vysoký múr chráni mesto štyri roky.

10:48 V obci Vysoká pri Morave hladina dosiahla ráno výšku 567 centimetrov, vyhlásili tam tretí stupeň. Čítajte viac

10:45 V Devínskej Novej Vsi dosiahla rieka Morava v noci 793 cm, pričom stále stúpala. Podľa starostu Milana Jamabora voda stúpa pomalšie a situáciu v mestskej časti majú pod kontrolou.

10:30 Hladina Dunaja v Bratislave je momentálne na úrovni 974 centimetrov.

10:22 Pozrite si fotogalériu zo stredajšieho rána v okolí Eurovei:

10:05 Železničná doprava na Slovensku je plynulá a bez vážnejších mimoriadnych udalostí. Pre povodne môžu naďalej meškať vlaky z Česka. Bez vážnejších problémov je aj doprava z Rakúska a Maďarska. Čítajte viac

10:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 975 centimetrov.

9:45 Hasiči zasahujú na Botanickej ulici v Bratislave, kde sa v Lodenici nahromadila voda do metrovej výšky. Zatopený je aj bufet Propeller na Dunajskom nábreží.

9:30 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 974 centimetrov.

9:28 Dunaj v Komárne zatiaľ stúpa pomaly, o 6:00 dosiahol 676 centimetrov. Vodohospodári naďalej utesňujú miesta prítokov na betónovom protipovodňovom múre.

Rieka vystúpila z koryta zatiaľ len v úseku cesty II. triedy medzi obcami Moča a Kravany nad Dunajom v okrese Komárno. V Štúrove začnú osádzať hliníkové mobilné hradenia do otvorov protipovodňového múru. Postupne ich budú zvyšovať tak, aby postačili na storočnú vodu.

9:15 Do Bratislavského kraja už dorazili hasiči s technikou z Banskobystrického a Košického kraja. Pripravení sú na výpomoc pri odčerpávaní záplavových vôd veľkokapacitným čerpadlom.

8:52 Na nábreží pri Starom moste je už zaplavený areál reštaurácie na brehu a parkoviská medzi Starým mostom a budovou osobného prístavu.

8:51 Voda za zaplaveným Tyršovým nábrežím sa už preliala cez cestu vedúcu k zalesnenej časti petržalského brehu Dunaja a momentálne zaplavuje parkovisko pri Divadle Aréna. Tam by ju mala zadržať betónová hrádza, ktorá je nadstavená mobilným protipovodňovým hradením. Čítajte viac

8:47 Pripravených pomôcť je aj vyše 1200 dobrovoľných hasičov s 341 kusmi hasičskej techniky.

8:43 Pozrite si fotogalériu ranného Dunaja v Bratislave:

8:42 Hasiči v stredu pred pol piatou ráno zasahovali v River Parku na Dvořákovom nábreží na ľavom brehu Dunaja, kde do podzemných garáží presakovala voda z potrubia. Potrubie utesnili a zostatkovú vodu odčerpali.

8:30 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 973 centimetrov.

8:30 V centre Bratislavy zatiaľ nie je kritická situácia na žiadnom úseku. V utorok večer hasiči zvýšili protipovodňovú bariéru na petržalskej strane Dunaja, aby zvládla aj tisícročnú vodu.

Do krízového štábu v hlavnom meste prizvali aj zástupcov rafinérie Slovnaft, Západoslovenskej energetiky, nákupného centra Eurovea i Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

8:28 Devínsku cestu od utorkového večera úplne uzavreli, je na nej voda. Vstup do Devína z Karlovej Vsi kontroluje polícia, do mestskej časti sa dostanú len obyvatelia s trvalým bydliskom.

S dopravou v smere do centra mesta pomáha armáda aj polícia. Ľudí vozia na vojenskej vetrieske, ktorá z obratiska pri cintoríne v Devíne odchádza každú pol hodinu. V smere z Karlovej Vsi do Devína ľudí vetrieska vezme každú celú hodinu od Riviéry. Čítajte viac

8:20 Predpoveď prietokov Dunaja zo 6:00. Zdroj: RNDr. Pavla Pekarová, DrSc., Ústav hydrológie SAV

8:14 Pozrite si fotogalériu nočných záberov Dunaja:

8:10 Pred Centrálou VÚB banky na Mlynských Nivách robotníci cez noc postavili bariéru proti vode. Vrecia s pieskom ešte ďalej plnia.

8:08 Bahnitá voda a priesaky pri záplave by nemali ohroziť dodávky pitnej vody v Bratislave. Čítajte viac

8:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 971 centimetrov.

7:30 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 969 centimetrov.

6:47 Dunaj na štyroch miestach prevyšuje úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity. V Gabčíkove bola ráno o 6:15 hladina vo výške 646 centimetrov, v Medveďove 784 centimetrov, v Komárne 677 centimetrov a v Štúrove 590 centimetrov. Dunaj a Morava na slovenskom úseku všade stúpajú.

6:21 Hladina Dunaja dosiahla v Bratislave o šiestej ráno 968 centimetrov.

0:00 O polnoci mal Dunaj hĺbku 947 cm. Zdroj: SHMÚ

