Doprava je plynulá, meškajú vlaky z Česka

České dráhy majú najväčšie problémy v okolí Děčína.

5. jún 2013 o 9:54 SITA

BRATISLAVA. Železničná doprava na Slovensku je plynulá a bez vážnejších mimoriadnych udalostí.

Podobne je to aj v prípade prichádzajúcich vlakov z Rakúska a Maďarska.

Medzinárodné vlaky prichádzajúce z Českej republiky však ešte aj dnes ovplyvňuje povodňová situácia.

Najväčšie problémy v prevádzke majú České dráhy v okolí Děčína. V dôsledku toho budú medzinárodné vlaky z Berlína v smere Praha, Bratislava, Budapešť meškať 120 minút a viac. Týka sa to EuroCity (EC) vlaku 171 Hungária, Berlín - Praha – Bratislava – Budapešť s pravidelným príchodom do Bratislavy o 15.47 h a EC 175 Jan Jesenius, Hamburg - Praha – Bratislava – Budapešť, ktorý má do Bratislavy pravidelný príchod o 19.47 h.

České dráhy pôvodne uvažovali o alternatíve, že tieto vlaky by v úseku Děčín – Praha odriekli a z Prahy by vypravili náhradné súpravy, čo by znamenalo, že vlaky do Bratislavy prídu načas.

Ale kvôli nedostatku náhradných vozňov prídu do Bratislavy pôvodné súpravy vlakov EC 171 a 175 s meškaním 120 minút a viac.