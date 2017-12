Fedor: Vo Vojenskom spravodajstve sú nezdravé vzťahy

Podľa Osobitného kontrolného výboru existujú informácie o nepriamom nátlaku vo vnútri vojenského spravodajstva.

5. jún 2013 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Členovia Osobitného kontrolného výboru parlamentu na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) tvrdia, že v kauze okolo údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) z čias prvej vlády Roberta Fica (Smer) sú vážne podozrenia z nezákonného alebo nehospodárneho konania.

Okrem toho existujú aj svedectvá o nezdravých vzťahoch vo vnútri vojenského spravodajstva, eventuálne informácie o nepriamom nátlaku, a to v nedávnej minulosti, ale aj po zlúčení oboch zložiek.

Uvádza sa to v správe, ktorú vypracoval predseda výboru Martin Fedor (SDKÚ) a väčšina členov ju dnes zobrala na vedomie.

Fedor: Výbor neprekročil právomoci

Personálnu zodpovednosť však podľa Fedora zatiaľ určiť nemožno. "Informácie, ktoré výbor získal od 16. do 30. mája, neumožňujú vysloviť jednoznačný záver o personálnej zodpovednosti za to, že interné prešetrovania podozrení neboli v minulosti ukončené spôsobom, aký by si ich povaha vyžadovala," píše Fedor v správe.

Výbor by okrem toho považoval za užitočné, aby príslušné autority odtajnili tie časti uniknutého dokumentu, ktoré hovoria o podozreniach z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom VSS zo strany bývalého vedenia.

"Niekomu sa môže zdať táto správa málo ostrá, niekto bude možno prekvapený, že sa podarilo prijať správu konštatujúcu vážne problémy. Možno sa to niekomu bude zdať málo, ale spomeňte si, akými formalitami končili kontrolné výbory pri iných kauzách v minulosti," upozornil Fedor.

Opozičný poslanec zároveň odmietol tvrdenia o tom, že jeho výbor prekračoval svoje právomoci, a preto poslanci Smeru, ktorí v ňom majú väčšinu, rozhodli, že sa kauze viac venovať nebude.

"Ukázalo sa, že pri dobrej vôli členov výboru, kým sa nepolitikárči, v takom prípade môže výbor konať a aj koná a kauzy sa nezametú za dva dni pod koberec," uviedol.

Galko: Správa o kauze VSS je čajová

Správa Martina Fedora o činnosti výboru v súvislosti s kauzou údajného tunelovania VSS je absolútne čajová a nič nehovoriaca a preto bola prijateľná aj pre Smer. Vyhlásil to dnes člen výboru Ľubomír Galko (SaS) s tým, že správu nepodporil.

"Ja osobne by som si predstavoval, že tam bude napísané, že nám neboli predložené žiadne účtovné doklady, ktoré by vyvracali vážne podozrenia, že dôstojníci, ktorí chcú hovoriť, sú perzekvovaní," vysvetlil Galko, ktorý chce v najbližšej dobe informovať o svojich krokoch pri odhaľovaní pozadia kauzy.

Opozičný poslanec zároveň oznámil, že na úspešné iniciovanie schôdze, na ktorej by sa opozícia pokúsila odvolať ministra obrany Martina Glváča (Smer), mu chýbalo päť podpisov.

"Za posledných 20 rokov neboli silnejšie dôvody na odvolanie ministra," tvrdí.

Opozícia zozbierala podpisy na rokovanie

Keďže o kauze sa už na výbore hovoriť nebude, opozícia iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentu, kde sa má o prípade diskutovať.

Zozbierané podpisy odovzdá v najbližších dňoch, predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) následne musí zvolať plénum do siedmich kalendárnych dní.

Fedor okrem toho plánuje predložiť balík legislatívnych zmeny, ktoré by mali zamedziť opakovaniu takýchto káuz.