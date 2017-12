Pre predsedníctvo v Únii vláda kúpi budovu v Bruseli

Budova, ktorej cena sa odhaduje na viac ako jedenásť miliónov eur, by sa po skončení predsedníctva mala predať slovenskému veľvyslanectvu v Bruseli.

5. jún 2013 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Nedostatok priestorových kapacít súvisiacich so slovenským predsedníctvom v EÚ sa vyrieši kúpou novej budovy. Takúto alternatívu dnes schválila vláda.

Kúpa je však podmienená predajom objektu Stáleho zastúpenia pri EÚ v Bruseli v tom istom roku s tým, že by sa dohodlo na jej využívaní za ekonomicky výhodných podmienok až do ukončenia predsedníctva. Slovensko bude stáť v čele únie v druhom polroku 2016.

Nová budova sa má vybrať do konca tohto roka. V prípade, že to nebude možné, pristúpi sa k druhej alternatíve. Tá počíta s rekonštrukciou SZ a prenájmom kancelárskych priestorov pre všetkých zamestnancov zabezpečujúcich výkon predsedníctva.

Súčasné priestory SZ postačujú pre približne 78 pracovníkov. Počas výkonu predsedníctva má celkový stav zamestnancov SZ dosiahnuť 225.

Do nového objektu by sa zmestilo 130 zamestnancov. Zvyšok ľudí by zostal v súčasných priestoroch SZ.

Po skončení predsedníctva by sa predala aj budova slovenského veľvyslanectva v Bruseli.

Pracovníci oboch úradov by potom spoločne sídlili v zakúpenej budove. Celkové výdavky na štandardnú nehnuteľnosť v Bruseli sa odhadujú na 11.673.000 eur. Tie by sa znížili o predpokladanú sumu z predaja súčasného majetku v hodnote okolo 5,4 milióna eur.

Pre prípad, že by sa do konca tohto roka nenašiel vhodný objekt na kúpu, tak sa pristúpi k prenájmu priestorov pre 225 zamestnancov a počas predsedníctva sa zrekonštruuje budova stáleho zastúpenia. Tá je v nevyhovujúcom stave a jej renovácia je aj tak v krátkom čase nevyhnutná.