Poslanci nepodporili návrh o protikorupčných bojovníkoch

Obyčajní ľudia chceli oznamovateľov korupcie finančne oceňovať a chrániť. Napríklad aj zmenou identity.

5. jún 2013 o 17:11 SITA

BRATISLAVA. Parlament nepodporil zákon o bojovníkoch proti korupcii, ktorých chceli poslanci za OĽaNO chrániť, podporovať a odmeňovať oznamovateľov korupcie.

Obyčajní ľudia zákonom presadzovali ochranu oznamovateľov korupcie pred diskrimináciou, postihom v pracovnoprávnych, štátnozamestnaneckých vzťahoch.

Oznamovateľov korupcie chceli podporiť i udelením štátneho vyznamenania. Navrhovali tiež možnosť udelenia odmeny, a to buď do výšky päťnásobku minimálnej mzdy, alebo udelenia odmeny podielovej, teda ak sa vráti stratený majetok, oznamovateľ korupcie by dostal odmenu vo výške 30 percent uchráneného majetku štátu.

Oznamovateľ korupcie by v prípade návrhu mal napríklad nárok na ochranu a zmenu identity, prípadne aj ochranu rodiny.

V prípade, že by na korupciu upozornil zamestnanec, inšpektorát práce by vyhlásil oznamovateľa za chránenú osobu, pričom firma by sa stala monitorovanou.

V korupčných kanáloch Slovenska sa podľa OĽaNO stratí ročne do 500 mil. eur (odhad Transparency International).

Návrhy zákonov o ochrane oznamovateľov korupcie predložili ešte na predchádzajúcu parlamentnú schôdzu aj poslanci za KDH i nezaradený poslanec Daniel Lipšic.

Kým Lipšicov návrh parlament zamietol, zákon KDH poslanci posunuli do druhého čítania.

Zákon kresťanských demokratov má garantovať ochranu zamestnancov pred stratou zamestnania alebo poškodením ich práv, ak oznámia alebo inak prispejú k účinnejšiemu odhaľovaniu a objasneniu korupcie daňových a majetkových trestných činov proti záujmom štátu, obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených subjektov či záujmom Európskych spoločenstiev.