Povodne vo štvrtok: Dunaj v Bratislave pozvoľne klesá, vlna smeruje nižšie

Najdôležitejšie informácie:

V Bratislave je vyhlásená mimoriadna situácia

Nábrežie Dunaja od Mosta SNP po Starý most i Starý most polícia uzavrela

Uzavreté je aj Dvořákovo nábrežie od mosta Lafranconi po PKO

Kyvadlová doprava do Devína je opäť obnovená

Protipovodňovú ochranu v Starom Meste aj v Devíne zvýšili

Voda z Karloveského ramena zaliala okolie

V Starom Meste presakuje voda do pivníc

Internát v Karloveskej zátoke, takzvané Švédske domky, vysťahovali

Obec Chľaba v okrese Nové Zámky zostala odrezaná

Cesta medzi obcami Sap a Medveďov je uzavretá, uzavreli aj cestu z Čunova do Gabčíkova Krízová infolinka: 02/4859 3333

Krízová infolinka pre Devín v prípade zdravotných problémov: 0911 090 909 Viete viac? Máte fotky alebo video? Napíšte nám na web@sme.sk

6:15 Výška hladiny Dunaja v Bratislave je 1017 cm.

00:00 O polnoci mal Dunaj v Bratislave výšku 1027 cm.

23:55 A takto vyzeral Dunaj vo štvrtok večer:

22:58 Ustálila sa aj hladina rieky Morava vo Vysokej pri Morave, kde o 22:15 namerali 622 cm.

22:53 Devínska cesta je zjazdná len pre ťažkú techniku a kajaky:

22:11 Podľa najaktuálnejších údajov klesla hladina Dunaja v Bratislave na 1027 cm.

22:02 Kanalizácia podľa hovorkyne bratislavského kraja Ivety Tyšlerovej vyrazila v domčeku pri divadle Aréna. Zasahujú tam hasiči. Domček patrí magistrátu.

Podľa informácií od čitateľa mala kanalizácia pôvodne vyraziť v areáli divadla. Tam je všetko v poriadku.

21:40 Fotky od vás nám stále prichádzajú do emailu web@sme.sk. Za posledné tri dni ich prišli stovky. Veľmi pekne za ne, aj za videá a iné informácie ďakujeme. Vážime si to.





FOTO: STANO BUŠTOR

21:26 Na nafukovacom člne odviezli ošetrovatelia zaplavenej nemeckej zoo v Bernburgu do bezpečia geparda, ktorého musel uspať veterinár.

Úplne vystrašené zviera vyčkávalo v klietke, kde mu voda už dosahovala po boky. Omámeného geparda previezli do blízkeho mesta Halle, kde je zoologická záhrada na vyššie položenom mieste.

video //www.sme.sk/vp/27215/

20:52 Na Malom Žitnom ostrove pri obci Györujfalu sa pri ochranných prácach poškodila hrádza, vodu však zatiaľ dokáže udržať.

Krízový štáb požiadal o vojenský vrtuľník a na miesto oslabenej hrádze poslali 400 vojakov s dvoma vojenskými obojživelnými transportérmi.

20:47 Vojaci už opúšťajú Devín, kde je podľa starostky Ľubice Kolkovej situácia stabilizovaná.

Na mieste ostávajú dve Tatry, ktoré budú zabezpečovať kyvadlovú dopravu. K dispozícii budú do polnoci, resp. celú noc, ak to bude potrebné.

20:42 Dunaj naďalej stúpa na nižšie položených úsekoch. V Gabčíkove o 20:15 namerali 809 cm, v Medveďove dosiahol výšku 945 cm, v Komárne 807 cm a v Štúrove 700 cm.

20:30 Pozrite sa ako vo štvrtok zmerali na moste SNP historicky najväčší priamo nameraný prietok 10 540 m3 za sekundu.

20:12 Dlhá kulminácia môže podľa riaditeľa Vodného diela Gabčíkovo Jána Stoličného znamenať vyliatie rieky pri Čunove.

"Charakteristickým javom tejto povodne je, že kulminačný stav Dunaja bude mimoriadne dlhý. SHMÚ odhaduje, že kulminácia bude trvať až 16 hodín," ozrejmil Stoličný.

Podľa jeho slov to pre vodohospodárov znamená, že voda vystúpi z koryta Dunaja a zaplaví záplavové územie. Čítajte viac

20:12 Na Dunaji sa opakuje jedenásťročný cyklus - záplavy prišli v roku 1991, 2002 a 2013.

20:01 Vo Vysokej pri Morave ráno začala presakovať prasknutá hrádza na rieke Morava a k hranici hrádze sa blížila aj hladina riečky Malina. Vrecami a ťažkou technikou sa však podarilo situáciu stabilizovať.

19:59 Cesta medzi Bodíkmi a Gabčíkovom je uzavretá pre všetku dopravu od začiatku príjazdovej komunikácie na stavbu vodného diela Gabčíkovo po križovatku štátnej cesty na obec Bodíky.

19:23 Boli sme v hydrotechnickom laboratóriu, kde testujú zábrany:

19:11 Pozrite si veľkú fotogalériu leteckých snímkov Bratislavy a okolia zo štvrtkového popoludnia:

18:55 Situácia v Devíne je stabilizovaná. Presakujúcu vodu odčerpávajú na Slovanskom nábreží a pod hradom. Viac ako stovka vojakov ostáva na mieste do približne 20:00.

18:18 Medzi 15:00 a 16:00 namerali z Mosta SNP historicky najväčší priamo nameraný prietok 10 540 m3 za sekundu.

18:13 Dunaj v Bratislave podľa vodohospodárov aj hydrometeorológov kulminuje. V Devíne je ustálená na úrovni 970 až 971 centimetrov, v Bratislave sa pohybuje na hranici 1030 až 1031 cm a takto môže pretrvať až do rána. Ďalší vzostup sa nepredpokladá.

18:10 Dunaj momentálne nestúpa, takto vyzerá v Bratislave:

17:58 Na dunajskej hrádzi v okrese Dunajská Streda platí zákaz pohybu.

17:45 Dunaj pred Hainburgom naďalej pomaly klesá. Vo Wildungsmaueri namerali o 17.25 859 centimetrov. Na obed to bolo 870.

17:35 Prívalovú vodu by mala Bratislava podľa Milana Ftáčnika zvládnuť aj v najvyššom kulminačnom bode, čo by mohlo byť 1045 centimetrov. Čítajte viac

17:21 Aktuálne letecké zábery na Bratislavu a okolie:

17:11 Do Devína priviezli ďalšie diely mobilného hradenia. Čítajte viac

16:55 Na Cintorínskej číslo 5, kilometer od nábrežia, obkladajú vrecami s pieskom nimi budovu DataCentra. DataCentrum je štátnou organizáciou, ktorá spravuje dátové siete niektorým úradom a vládnym agentúram.

16:53 V Štúrove aj v Komárne má Dunaj ešte rezervu okolo metra až 1,5 metra. V Štúrove budú v piatok podľa potreby navyšovať protipovodňový múr hliníkovými zábranami.

video //www.sme.sk/vp/27212/

16:33 V Starom Meste rozdali vrecia s pieskom, do pivničných priestorov presakuje podzemná voda. Čítajte viac

16:29 Obmedzenia ani uzavretie nábrežia ľudí neodrádzajú. Povodne berú skôr ako atrakciu, a rozliaty Dunaj chcú vidieť na vlastné oči. Čítajte viac

16:27 EuroCity vlak 171 Hungaria, Berlín - Praha - Bratislava - Budapešť s pravidelným príchodom do Bratislavy o 15.47 h zvýšil pôvodné meškanie z 80 na 200 minút. Meškanie 90 minút má aj EC vlak Jaroslav Hašek z Budapešti cez Bratislavu do Prahy.

Zaplavená koľajisko v prístave. FOTO: Miroslav Bartánus

16:22 Devín upozorňuje, že kyvadlová doprava do Devína je zabezpečovaná len pre obyvateľov Devína a záchranárske zložky. Objavili sa totiž zvedavci, ktorí sa chceli odviezť.

16:05 Približne dvadsať ľudí muselo opustiť chaty v oblasti Malé Pálenisko v Bratislave. Dôvodom je presakovanie vody z hlavného toku Dunaja do malého Dunaja v časti medzi nápustným objektom a malou elektrárňou.

16:03 Voda z Dunaja presakuje aj k diaľnici pri Einsteinovej ulici v Bratislave. Čítajte viac

15:57 Škody v lodnej doprave dosiahnu milióny. Čítajte viac

15:43 V rakúskej dedine Wildungsmauer pred Hainburgom, začala hladina Dunaja mierne klesať. O 15:25 tu namerali 864 centimetrov, doobeda o desiatej to bole ešte 875 cm.

15:35 Dunaj má v Devíne 972 cm a v centre Bratislavy 1 032 cm.

Na Nábreží L. Svobodu chýba k preliatiu len niekoľko centimetrov. FOTO: Robert Kaffan

15:24 Väčšina Švédskych domkov v areáli internátu Družba je zatopená. Čítajte viac

15:22 V Komárne presakujú spodné vody, v Štúrove navýšia ochranný múr.

15:17 Cesta medzi obcami Sap a Medveďov je úplne uzavretá. Obchádzka v oboch smeroch vedie cez obec Baloň.

15:15 Situácia na Dunaji:

15:12 Uzavreli cestu od Čunova po Gabčíkovo. Dôvodom je presakovanie spodnej vody.

15:01 K povodniam, tak trochu cynicky sa vyjadril aj Pavel Graus. Video si môžete pozrieť tu

14:44 Vojenský vrtuľník prevážal z Devína do nemocnice na Kramároch matku s 3-mesačným dieťaťom, ktoré malo vysoké teploty. Vojakov požiadali o pomoc zdravotnícki záchranári, ktorí dieťa doma ošetrovali. Čítajte viac

14:41 Hladina Moravy prekonala rekord z povodňového roku 2002. Vysoká voda Dunaja tlačí na tok Moravy a prakticky bráni jej prirodzenému odtekaniu, dokonca nastal spätný tok. Prejavilo sa to najmä vo Vysokej pri Morave, kde hladina vo výške 621 cm prekonala o 20 cm rekord z povodňovej situácie v roku 2002.

14:37 V obvode Dunajská Streda vyhlásili mimoriadnu situáciu. V obvode je už zatvorených niekoľko ciest, v krátkom čase k nim podľa krízového štábu pribudne pravdepodobne aj cesta Bodíky – Čunovo.

14:31 Do Devína obnovili dopravu. Doprava premáva každú nepárnu hodinu z Devína zástavky cintorín, kostol, ZŠ Devín; každú párnu hodinu od Riviéry.

14:29 Počas krízovej povodňovej situácie v mestskej časti Bratislava-Devín v prípade vážnych zdravotných problémov kontaktujte číslo 0911 090 909.

14:26 Dunaj pri nákupnom centre Eurovea:

14:17 Ľudia bol aj dnes na nábreží pozorovať vodu. Väčšina tvrdila, že prišli prvýkrát, iní sa priznali, že ich situácia fascinuje. "Veď to je len raz za desať rokov, " vraví mladík, ktorý si z lavičky na nábreží fotí Dunaj. K múrikom sa ľudia nedostanú, pretože ich tam nepustí polícia.

14:00 Polícia uzatvorila aj Dvořákovo nábrežie od mosta Lafranconi po PKO.

13:49 Situácia na uzavretej ceste medzi obcami Devínska Nová Ves a Devín:

13:47 "Je veľmi pravdepodobné, že do štyroch týždňov tu budeme mať naozaj kalamitný stav s komármi," hovorí starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor. Čítajte viac

13:43 Kyvadlová doprava do Devína stále nepremáva. Vozidlá len prenášajú nevyhnutný materiál pre povodňou ohrozenú oblasť. Čítajte viac

13:41 V Devíne ide armáda zvyšovať hrádzu. Vrecia položia na regulárnu časť hrádze, ktorá nemá zvýšené ploty.

13:26 V Komárne uviazlo päť zahraničných výletných lodí. Štyri lode kotvia v prístavnom kanáli, piata pri Alžbetinom ostrove.

12:43 Vodohospodári zvažujú priepust vody z veľkého toku Dunaja do Malého Dunaja neďaleko Slovnaftu. Vysoká hladina rieky vytvára veľký tlak na hrádzu kanála Malého Dunaja, z ktorého Slovnaft berie tzv. chladiarenskú vodu.

V rámci preventívnych opatrení požiadali majiteľov blízkych záhrad, aby si z chatiek vyniesli aspoň najcennejšie veci. Čítajte viac

12:38 Kedy bude Dunaj kulminovať? Odhady SHMÚ a šéfky hydrológov SAV sa líšia. Podľa SHMÚ z 9. hodiny ráno by mala rieka v hlavnom meste kulminovať až dnes v noci pri výške zhruba 1040 centimetrov. Kulminácia sa podľa SHMÚ posúva pre meniacu sa situáciu v Rakúsku.

Riaditeľka Ústavu hydrológie SAV Pavla Pekárová však predpokladala, že Dunaj práve kulminuje. Podľa jej odhadov mal najvyššiu hladinu dosiahnuť na poludnie tesne pod 1030 centimetrami.

O 11.30 h dosiahol Dunaj svoju zatiaľ najvyššiu hladinu 1030 centimetrov, o 12.00 h mal 1029 centimetrov, o 12.15 h zase 1031.

12:21 Aktuálna cesta do Devína na bicykli:

12:13 Na ochranu mestskej časti Szöny v Komárome stavajú v dĺžke takmer piatich km provizórnu hrádzu. Doteraz použili v Komárom-ostrihomskej župe už 400-tisíc vriec, píše agentúra MTI.

12:06 V Bratislave je od elektriny odpojených 275 odberateľov. Čítajte viac

12:03 Pri Dunaji sa niektorí ľudia pokúsili rozobrať protipovodňové zábrany. Pre riskantné správanie museli v stredu zatvoriť aj Starý most.

11:57 Tyršovo nábrežie vo štvrtok pred obedom:

11:53 V obci Vysoká pri Morave uzavreli Poľnú ulicu. Bývalý hraničný priechod Berg je prejazdný v oboch smeroch.

11:45 Podľa posledných informácií SHMÚ by mal Dunaj v Bratislave kulminovať v noci na úrovni približne 1040 cm. Tabuľka predpovedanej kulminácie:

Stanica Vodný stav (cm) Odhadovaný čas Devín 980 +/- 5 Štvrtok 6.6 večer až v noci Bratislava 1040 +/- 10 Štvrtok 6.6 v noci Medveďov 970-990 Piatok 7.6 v noci Komárno 870-890 Sobota 8.6. večer Štúrovo 790-820 Nedeľa 8.6 ráno

11:41 Obnovená kyvadlová doprava do Devína bola do odvolania zastavená.

11:39 Dunaj o 11:30 dosiahol 1030 centimetrov.

11:36 V prístavisku Nussdorf medzi Viedňou a Klosterneuburgom je od nedele zablokovaná výletná loď Filia Rhen s vyše sto pasažiermi. Čítajte viac

11:32 Vysokoškolský internát v Karloveskej zátoke, takzvané Švédske domky, museli vysťahovať. Bloky internátu obkľúčila voda. Čítajte viac

11:24 V Lodenici Univerzity Komenského v Bratislave je kritický stav. Hangár a dielňu už zatopila spodná voda. Samotná lodenica je zatiaľ nad úrovňou vody.

video //www.sme.sk/vp/27211/

11:21 Pre hroziace povodne dostali riaditeľské voľno aj žiaci zo Strednej priemyselnej školy na bratislavskom Fajnorovom nábreží. Čítajte viac

10:54 Polícia v Bratislave uzavrela Viedenskú cestu od odbočky z Einsteinovej ulice po Starý most a rovnako aj Tyršovo nábrežie. Čítajte viac

10:47 Medveďov je pripravený pripravená na kulmináciu. Ráno pri obci namerali výšku hladiny 907 centimetrov, hrádze však podľa starostu majú ešte stále rezervu.

Karloveská zátoka, areál Švédske domky, ktorý je súčasťou internátu Družba. FOTO - MATÚŠ KOVÁČIK

10:42 Obyvatelia nižšie položených ulíc v Devínskej Novej Vsi začínajú rozmiestňovať vrecia s pieskom, ktorými chcú ochrániť svoje domy pred stúpajúcou Moravou. Čítajte viac

10:28 Podľa šéfa krízového štábu v Bratislave Ľubomíra Andrassyho sa kulminácia očakáva napoludnie a hladina by mohla dosiahnuť výšku až 1040 centimetrov.

10:26 Cesta do Devína vo štvrtok doobeda:

10:11 Do Chľaby vo štvrtok pôjdu zo Štúrova mimoriadne vlaky, cesta do obce je totiž pod vodou.

10:04 Spodnú časť bratislavskej Botanickej záhrady Univerzity Komenského zaplavilo.

"Ide o údolie pri rybníku, kde sa vylieva Vydrica z dôvodu spätného vzdúvania jej hladiny," povedal riaditeľ Botanickej záhrady UK Jaroslav Bella. Čítajte viac

10:03 Desaťmetrový Dunaj vo štvrtok ráno:

10:00 Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili pre ľavú aj pravú stranu hrádze Váhu od Komárna po Kolárovo.

9:53 Bratislava má na Dunaji tri vodomerné stanice. Údaje z tretej stanice v Devínskej Novej Vsi, ktorá zaznamenáva údaje z rieky Moravy, nie sú dostupné od noci z utorka na stredu, keď stanicu zatopilo.

9:52 Štvrtkové vyľudnené nábrežie na staromestskej strane:

9:49 Areál klubu vodných športov v Karloveskej zátoke v Bratislave je už celý pod vodou. Z garáží, kde zvyčajne skladujú lode, je už vidieť len strechy a horný okraj dverí.

video //www.sme.sk/vp/27202/

9:27 Do budovy kaviarne Propeler tečie voda, sú tam hasiči. Čítajte viac

9:25 Do Devínskej Novej Vsi začala premávať kyvadlová doprava vojenským špeciálom. Odchod je každú celú hodinu spred kostola v Devíne.

9:17 Dunaj o 9:00 dosiahol 1025 cm.

9:06 Ak zatvoria pre povodeň školu, rodič má nárok na ošetrovné. Čítajte viac

8:36 Most do Rakúska Moravský Svätý Ján - Hohenau je pre vysokú hladinu Moravy zatvorený. Čítajte viac

Situácia na Gabčíkove. FOTO SME - TIBOR SOMOGYI

8:12 Voda pri Eurovei stúpla od večera len málo, je ďaleko od terás. Preto nebol zatiaľ dôvod ani postaviť zábrany. Pár ľudí si pred cestou do práce privstalo a išlo sa pozrieť na nábrežie.

8:11 Rieka v Devíne dosahuje momentálne 966 cm.

8:10 Hladina rozvodneného Dunaja dosahuje v Bratislave už 1024 cm. Počas noci stúpol asi o 20 cm, pričom sa očakáva, že hladina vystúpi ešte vyššie.

7:31 Dunaj naďalej stúpa. O 7:15 hladina dosiahla úroveň 1020 centimetrov.

7:28 Voda na zatopenom parkovisku pri Divadle Aréna sa už vyšplhala na úroveň betónového múrika, bufet s terasou na parkovisku je už zatopený, vode chýba približne 40 cm, kým dosiahne jeho okná. Divadlo Aréna chráni od vody betónový múr, ktorým je obkolesené.

video //www.sme.sk/vp/27197/

7:18 V Bratislave je neprejazdná je Matejkova ulica v smere na Dlhé diely aj v smere z Dlhých dielov. Dôvodom je zaplavenie Devínskej cesty. Čítajte viac

7:00 Kyvadlová doprava do Devína je zrušená až do odvolania. Voda na Devínskej ceste stúpla a Tatrovky by ju už nezvládli. K dispozícii sú ešte obojživelné vozidlá a vrtuľník. Čítajte viac

6:45 Dunaj o 6:30 dosiahol výšku 1019 centimetrov.

6:43 "Dnes ráno o 6:30 bolo vyhlásené megafónom, že cesta dnes nebude zjazdná pre auto Tatra, ktoré nás prevážalo do Karlovky," napísal nám čitateľ Daniel.

6:32 "Kyvadlová doprava vojenským nakladiakom v Devíne bola zastavená, zostáva už len ísť po vlastných," napísal jeden z diskutujúcich. Informáciu sa snažíme overiť.

06:07 Ľudí z približne desiatich domácností v Devíne v skorých ranných hodinách evakuovali.

06:00 Hladina Dunaja dosiahla 1018 centimetrov.

00:00 Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla 1007 centimetrov.

video //www.sme.sk/vp/27199/

