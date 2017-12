Dlhá kulminácia môže spôsobiť vyliatie Dunaja pri Čunove

Na Dunaji sa opakuje jedenásťročný cyklus - záplavy prišli v roku 1991, 2002 a 2013.

6. jún 2013

GABČÍKOVO. Dlhá kulminácia vody Dunaja v profile Bratislava-Devín môže podľa riaditeľa Vodného diela Gabčíkovo Jána Stoličného znamenať vyliatie rieky.

"Charakteristickým javom tejto povodne je, že kulminačný stav Dunaja bude mimoriadne dlhý. Slovenský hydrometeorologický ústav odhaduje, že kulminácia bude trvať až 16 hodín," ozrejmil Stoličný.

Podľa jeho slov to pre vodohospodárov znamená, že voda vystúpi z koryta Dunaja a zaplaví záplavové územie.

Viac ako v roku 2002

Povodňový prietok sa delí v Čunove do dvoch korýt.

"Časť vody sa tam dostáva do prívodného kanála a časť vody do starého koryta. V súčasnosti to vyzerá tak, že 7100 až 7200 kubíkov vody za sekundu tečie do starého koryta a zvyšok využije vodná elektráreň, čo je cca 3400 kubických metrov," vysvetlil riaditeľ s tým, že v Gabčíkove sa kulminácia Dunaja očakáva z piatka na sobotu.

V oblasti Gabčíkova platí momentálne tretí stupeň povodňovej aktivity. Podľa riaditeľa výška hladiny Dunaja je vyššia ako v roku 2002.

"Zvyšujeme bezpečnosť a ostražitosť, zatiaľ zvládame situáciu," konštatoval Stoličný.

Pripomenul, že vodohospodári vykonali po predchádzajúcich povodniach dostatok technických opatrení, aby zabránil tragédiám.

"Urobilo sa fóliové tesnenie návodného stavu hrádze a realizovala sa aj podzemná tesniaca stena, ktorá je nadviazaná na spomínané fóliové tesnenie," vysvetlil Stoličný.

Jedenásťročný cyklus

Riaditeľ poukázal aj na to, že sa opakuje jedenásťročný cyklus.

"V roku 1991, potom 2002 a teraz v roku 2013 máme taktiež veľkú vodu," ozrejmil. Priznal, že v tomto roku prichádza viac vody ako v roku 2002. Podotkol, že v roku 1991 VDG bolo síce postavené, ale jeho prevádzka bola iná.