Keď veľká voda na Dunaji opadne, dobrovoľníci sú pripravení pomôcť

Pri odstraňovaní následkov povodní môžu pomáhať desiatky ľudí. Župa chce dohodnúť koordináciu pomoci.

6. jún 2013 o 20:50 Lenka Juríčeková

Pri odstraňovaní následkov povodní môžu pomáhať desiatky ľudí. Župa chce s mimovládnymi organizáciami dohodnúť koordináciu pomoci.

BRATISLAVA. Jedlo, pitná voda, pomoc starším ľuďom, stany, čižmy, deky či elektrické odvlhčovače – a najmä ľudské ruky.

To všetko bude treba po tom, ako opadne veľká voda v Bratislave a najmä v zaplavených oblastiach v Devíne alebo v Devínskej Novej Vsi .

Po hasičoch, policajtoch či vojakoch sa už v piatok začnú zapájať dobrovoľníci, alebo organizácie, ktoré ich zlučujú.

Hlavné mesto zo vzduchu Pozrite si letecké zábery povodní v Bratislave a okolí

Plánovacia porada

Kto chce pomôcť Človek v ohrození, Červený kríž, katolícka charita, Asociácia Samaritánov

Verejná zbierka: do 14.6. 2013

Účet: 2660520529/1100 VS: 1116

Na dobrovoľnícku pomoc vyzýva Bratislavský samosprávny kraj.

„Evidujeme viac ako sto ľudí ochotných pomôcť, počet je stále predbežný,“ povedal vo štvrtok koordinátor dobrovoľníkov za BSK, Lukáš Dobrocký.

Hovorí, že pomoc kraju prisľúbili aj väčšie firmy. Čo presne budú dobrovoľníci robiť, ešte povedať nechce.

Župa sa plánuje na spolupráci a presnom postupe dohodnúť v piatok ráno s Prijímacím, informačným a podporným centrom mimovládnych organizácií (RISC).

To vzniklo ako reakcia na povodne v Píle a Častej spred dvoch rokov. Ľudí ochotných pomáhať vtedy síce prišlo dosť, viazlo však systematické riadenie ľudských síl, či rozdelenie nástrojov.

Na mieste bolo naraz napríklad niekoľko vysušovačov, chýbali gumené čižmy či čistiace prostriedky. Živelnej pomoci sa teraz už chcú vyhnúť.

„Dobrovoľník je dôležitou súčasťou pomáhania, rizikom je, že pomáhať chce občas silou­-mocou,“ hovorí Marcel Sedlačko z Asociácie samaritánov Slovenska.

Okrem nich do RISC patria aj organizácie, ako sú Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, či Červený kríž.

Spoluprácu samosprávy s tretím sektorom Sedlačko víta. „Vzájomnou koordináciou sa môžeme vyhnúť duplicitnej pomoci.“

video //www.sme.sk/vp/27215/

Nebezpečné miesta

Po porade župy s tretím sektorom by malo byť jasné, ako bude pomoc rozdelená a zároveň by sa dobrovoľníci nemali dostať do situácie, keď by pri pomáhaní ohrozili samých seba.

Zaplavené miesta po opadnutí vody môžu byť plné prepadlísk z podmytých svahov, ale aj splaškov. Môže byť tiež porušená statika zaplavených domov.

Človek v ohrození vyhlásil okrem náboru dobrovoľníkov aj finančnú zbierku. Pomôcť tak môžu aj tí, ktorí to majú do oblastí postihnutých povodňami ďaleko.