Premiér u prezidenta nenašiel pochopenie, prokurátora mu neodobrí

Ivan Gašparovič nechce s premiérom riešiť, koho Smer navrhne za šéfa prokuratúry.

6. jún 2013 o 21:41 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová a sita

Favorit Smeru na šéfa prokuratúry Jaromír Čižnár môže prísť o podporu Rady prokurátorov.

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico nenašiel pochopenie u prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorého chcel zatiahnuť do výberu nového generálneho prokurátora.

Po ohlásení novej voľby Fico v stredu povedal, že kým Smer navrhne svojho kandidáta, meno si nechá odobriť prezidentovi.

„Považoval by som to za veľmi rozumné, pretože zvoliť kandidáta a potom naraziť na nesúhlas pána prezidenta by bolo politicky neprezieravé,“ vyhlásil predseda vlády.

Prezidentovi sa Ficov scenár nepozdáva. „Momentálne je voľba kandidáta na generálneho prokurátora záležitosťou parlamentu. Prezident republiky sa bude kandidátom na vymenovanie zaoberať až po jeho zvolení v Národnej rade,“ odpísal vo štvrtok prezidentov hovorca Marek Trubač.

Premiér sa vo štvrtok k rokovaniam s prezidentom nevyjadril.

Pozrite si tiež:

Ako Fico menil názor na voľbu generálneho prokurátora

Zneužitý Dunaj

Premiér zavelil zvoliť náhradu za Jozefa Čentéša potom, ako Ústavný súd pozastavil novelu Smeru, podľa ktorej mal Čentéšovu sťažnosť dostať vopred určený senát.

Sedia v ňom sudcovia Milan Ľalík a exposlanec HZDS Peter Brňák, ktorých už vylúčili pre zaujatosť voči Čentéšovi.

Poslanci majú predložiť kandidátov do budúceho štvrtka. Voliť sa má 18. júna.

Fico nekomentuje, či Smer navrhne jeho spolužiaka z právnickej fakulty a šéfa bratislavskej krajskej prokuratúry Jaromíra Čižnára, ktorého začiatkom roka odporučila Rada prokurátorov. „Venujeme sa prioritne povodniam,“ reagoval Úrad vlády na otázku o Čižnárovi.

Za Čižnára sa Rada prokurátorov postavila krátko potom, ako Fico hovoril, že by meno malo vzísť od od prokurátorov.

Nedávno sa v nej zmenili členovia, funkčné obdobie vypršalo aj jej šéfovi Ľudovítovi Kopernickému. V utorok sa má zísť prvýkrát, rozhodne aj o novom predsedovi.

Rada sa môže zaoberať aj tým, či odvolá podporu Čižnárovi. „Nič vám k tomu nepoviem. Som len radový člen,“ povedal Kopernický.

Zrušia Ficovho spolužiaka?

Favorit Smeru Čižnár ani vo štvrtok neprezradil, či bude o funkciu bojovať.

„Nikto ho doteraz neoslovil a nepodal kandidatúru, takže nevidí dôvod vyjadrovať sa,“ povedal hovorca bratislavskej prokuratúry René Vanek.

V kuloároch sa spomína aj šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. Ponuku takisto nedostal. „Ani nemá ambíciu uchádzať sa o post,“ odkázal po hovorkyni Andrei Predajňovej.

Opozícia vyzvala prokurátorov, aby nekandidovali, pretože Čentéš bol riadne zvolený a Ústavný súd ešte nevyriešil jeho prípad. „Mnohé právne otázky sú otvorené a Smer ich chce prevalcovať aroganciou svojej parlamentnej väčšiny,“ hodnotí šéf SaS Richard Sulík.

Klub OĽaNO si myslí, že Fico „skryto pod rúškom záplav“ ohlásil novú voľbu a vracia totalitu.

„Keďže právne riešenie veci sa zauzlilo, najúčinnejšie riešenie je zvoliť nového kandidáta,“ tvrdí poslanec Smeru Róbert Madej.

Strany Ľudovej platformy nenavrhnú kandidáta a prípadných volieb sa KDH a SDKÚ nezúčastní.

SaS vyzvala všetkých prokurátorov na Slovensku, aby odmietli ponuku Smeru zúčastniť sa na vyhlásenej voľbe generálneho prokurátora.