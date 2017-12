Komárno očakáva prílivovú vlnu, v Bratislave Dunaj klesá

Dunaj v Komárne by mal kulminovať v sobotu napoludnie. Na nábreží odpájajú budovy od elektriny a plynu.

Najdôležitejšie informácie:

Dunaj v Komárne by mal kulminovať v sobotu na obed

Dunajské nábrežie v Komárne uzavreli, budovy odpájajú od elektriny a plynu

Zakázaný je prístup na Vodné dielo Gabčíkovo a pohyb po hrádzi

Obec Chľaba v okrese Nové Zámky zostala odrezaná

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v celom Nitrianskom kraji

V Bratislave pretrvá mimoriadna situácia do konca týždňa, no mesto postupne zmierňuje opatrenia

Od sobotného rána zmiznú pásky z miest na nábreží, kde sú betónové zábrany, opäť sprístupnia aj Starý most

Do večera platí pre celé územie výstraha prvého stupňa pred búrkami

Krízová infolinka: 02/4859 3333

BRATISLAVA. Dunaj síce v hlavnom meste klesá (966 cm o polnoci), no v Komárne a Štúrove naďalej stúpa. Všade platí tretí stupeň povodňovej aktivity.

V Gabčíkove rieka kulminovala okolo 13:00 a obce v okolí neohrozuje. Hrádze majú rezervu niekoľko desiatok centimetrov, ľuďom asi v šiestich obciach v jeho blízkosti robia problém spodné vody.

Do starého koryta Dunaja začali púšťať v Čunove menej vody, aby boli čo najviac chránené mestá Komárno a Štúrovo. Popri hrádzi je pripravených štyristo čerpadiel.

V Komárne dosiahla hladina Dunaja o polnoci úroveň 873 cm, stúpanie vody sa však spomalilo na približne dva centimetre za hodinu. Pri záplavách v roku 2002 mala 843 cm.

Polmetrová rezerva

Kulminácia Dunaja v Komárne sa očakáva v sobotu okolo obeda. Hladina by mala stúpnuť na maximálne 890 centimetrov.

Doteraz rekordný stav 843 centimetrov z roku 2002 hladina Dunaja prekročila dnes ráno o ôsmej hodine.

„Čakáme prílivovú vlnu, ktorá má prísť dnes vo večerných alebo nočných hodinách, sme na to pripravení. Veľké starosti nám robí Váh, ktorý sa vlieva do Dunaja, ten nevie toľko vody absorbovať a tak je oveľa väčšia záťaž na tie ochranné hrádze,“ povedal primátor Anton Marek.

"Bariéry sú postavené na 940 centimetrov, takže máme polmetrovú rezervu," tvrdí.

Primátor verí, že k evakuácii obyvateľov nedôjde. Zatiaľ voda obydlia ľudí neohrozuje, zasiahla len záhradné chaty.

Ministri vnútra Robert Kaliňák, životného prostredia Peter Žiga a obrany Martin Glváč dnes vyjadrili presvedčenie, že Komárno nápor vody zvládne a ľudia sa nemajú čoho obávať.

Pomáhajú vojaci

Uzavretá je prístupová cesta na Alžbetin ostrov a Dunajské nábrežie, kde presakuje voda. Trasou nepremávajú ani autobusy. Energetici tam tiež odpájali budovy od plynu a elektriny.

Zatvorili aj budovu daňového úradu. Uzávierky Dunajského ani Vážskeho mosta neplánujú.

Obyvateľov mesta vystrašila správa o odstavení pitnej vody. "Dodávateľ pitnej vody, firma Komvak, vykonala všetky potrebné opatrenia. Žiadna odstávka z dôvodu záplav nie je plánovaná. Vykonaná kontrola kvality pitnej vody potvrdila, že pitná voda je nezávadná," informoval hovorca mestského úradu Róbert Králik.

V Komárne zasahuje podľa slov ministra Glváča 46 vojakov a ďalších 468 je v pohotovosti pripravených zasiahnuť v prípade potreby. Vojaci sú pripravení plniť vrecia pieskom, zabezpečovať kyvadlovú dopravu, môžu poskytnúť čerpadlá, motorové vozidlá, plávajúce vozidlá, spolu 78 druhov techniky, povedal Glváč.

Protipovodňové práce budú v Komárne pokračovať aj počas noci. Krízový štáb rozhodol o tom, že do 22:00 budú mať službu kadeti z policajnej akadémie v Pezinku, od 22:00 do 3:00 armáda a od 3:00 do rána hasiči. Monitorovať budú hrádze a podľa potreby ukladať vrecia s pieskom na miesta priesakov.

Piatok v Komárne a okolí:

Do Chľaby sa nedá dostať

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v celom Nitrianskom kraji. V Štúrove by mal Dunaj kulminovať v noci zo soboty na nedeľu s hladinou na úrovni 790 až 820 cm.

Situácia v meste je zatiaľ pokojná, po vrch hrádze je rezerva vyše metra. Hrádzu navyšujú kovovými nadstavcami.

Chľaba je naďalej odrezaná, no nie je ohrozená. Jediná prístupová cesta medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou je neprejazdná a postupne ju zalieva voda.

Voda sa začína blížiť aj k Domovu sociálnych služieb Kováčov, klienti zariadenia však nie sú ohrození a zrejme nebude potrebná evakuácia.

V obvode Dunajská Streda je už od štvrtka vyhlásená mimoriadna situácia, zakázaný je prístup návštevníkov na Vodné dielo Gabčíkovo, ako aj pohyb po hrádzi. Zatvorené sú tiež niektoré cesty popri Dunaji.

Voda kompletne zaplavila prístav v Patinciach, cesta k nemu je uzatvorená. Záplavy by však nemali zasiahnuť blízky Wellness hotel.

Podzemné vody dosiahnu najvyššie stavy s niekoľkohodinovým, až dvojdňovým omeškaním, upozorňuje SHMÚ. Budú o 15 až 40 cm vyššie ako pri povodni v roku 2002.

Bratislava zmierňuje opatrenia

Hladina Dunaja v Bratislave pomaly klesá, začínajú sa zmierňovať aj prvé opatrenia.

Hladina Dunaja v centre hlavného mesta dnes popoludní už klesla pod 10 metrov, stále však dosahuje 3. stupeň povodňovej aktivity. Mimoriadny stav preto v Bratislave trvá i naďalej.

„Ešte sme nepreskočili, stále máme 3. stupeň povodňovej aktivity. Hladina Dunaja je stále vysoká a dúfame, že bude klesať, hrozby tu však stále sú,“ zhodnotil primátor Milan Ftáčnik.

S poklesom hladiny Dunaja sa začínajú zmierňovať opatrenia na nábreží Dunaja v Starom Meste, kde bol počas stúpajúcej hladiny rieky páskami obmedzený pohyb. Od sobotného rána zmiznú pásky z tých miest na nábreží, kde sú betónové zábrany. Ako dodal Ftáčnik, strážiť ďalej budú už iba mobilné hradenia.

Od sobotného rána bude opäť sprístupnený aj Starý most. Vodohospodári tiež plánujú cez víkend postupne skladať mobilné hradenia na petržalskej strane Dunaja. „Voda už je v takej výške, že nehrozí presakovanie do obývaných priestorov,“ vysvetlil Ftáčnik.

Podľa výšky Dunaja potom budú so skladaním mobilných hradení pokračovať aj od Šafárikovho námestia po Riverpark. Do svojich záhrad sa od soboty dostanú i záhradkári vo Vlčom hrdle.

Uzavretá naďalej ostáva petržalská hrádza. Cyklistov, ktorí nebudú rešpektovať pokyny na hrádzi, čakajú sankcie, upozornil šéf krízového štábu Bratislavy Ľubomír Andrassy.

Obávajú sa komárov

Uzavretá ostáva aj Devínska cesta v úseku od nájazdu na Dlhé diely smerom do Devína. Tú mesto uvažuje sprístupniť v prípade ďalšieho poklesu Dunaja. Ako však uviedol Ftáčnik, najprv cestu treba vyčistiť od padnutých stromov a naplavenín. Následne ju skontrolujú odborníci, či sa pri jej podmáčaní nepoškodilo lôžko.

„Keď bude cesta čistá a bezpečná, môžeme ju sprístupniť,“ vysvetlil Ftáčnik.

Matejkova ulica v smere na Dlhé diely i späť je opäť sprejazdnená.

Zo smeru od Devínskej Novej Vsi ostáva cesta tiež uzavretá, podľa primátora ju zrejme otvoria ešte neskôr ako prístup od Karlovej Vsi. Morava totiž klesá pomaly a na mieste stále odčerpávajú vodu. Vodu naďalej odčerpávajú aj v karloveskej lodenici, kde voda presakuje popod vybudovanú hrádzu.

Autobusová linka č. 901 už premáva po svojej pôvodnej trase. Pri ostatných spojoch naďalej platia obmedzenia. Linky č. 28 a 128 premávajú po odklonených a skrátených trasách a linka č. 29 bola zrušená.

Šéf krízového štábu Andrassy tiež majiteľom domov so zatopenými pivnicami odporúča, aby s komplexným odčerpávaním vody ešte počkali, kým poklesne hladina Dunaja.

„Ak by došlo k rýchlemu odčerpaniu vody zo zatopených pivníc, tak sa môže narušiť statika domu,“ vysvetlil.

Vedenie Bratislavy sa už začalo zaoberať aj možným premnožením komárov. „Podpísal som list, ktorý pripravili ľudia z krízového štábu pre ministra životného prostredia, v ktorom ho žiadam o vyhlásenie mimoriadnej situácie z hľadiska zákona o povodniach,“ vysvetlil kroky mesta Ftáčnik.

Ako dodal, ak príde pre povodne k zvýšenému výskytu komárov, zodpovednosť za postreky preberá z hľadiska financovania i výkonu štát, povolené je v takejto situácii postrekovať i v inak chránenom území.

Piatok ráno v Bratislave:

