Externistov vyjde najlacnejšie právo, najdrahšie štúdium umenia

V roku 2014/2015 zaplatia externisti na prvom stupni od 630 do 1720 eur, na druhom od 950 do 2580 eur.

7. jún 2013 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva určilo maximálne ročné školné pre externých študentov na akademický rok 2014/2015.

Externisti na prvom stupni zaplatia od 630 do 1 720 eur, na druhom stupni to bude od 950 do 2 580 eur a štúdium na treťom stupni vysokoškolského štúdia ich bude stáť 2 770 alebo 4 160 eur.

Maximálne školné pre externých študentov sa určuje pre prvý, druhý aj tretí stupeň štúdia, pričom jeho výška sa stanovuje špecificky.

Zmenou oproti minulým rokom je určovanie limitov nie pre každý študijný odbor zvlášť, ale len pre podskupiny odborov. "

Tým sa odstráni problém, keď vysoká škola získala akreditáciu na nový študijný program, ktorý sa nenachádzal v prílohe opatrenia rezortu školstva," informoval hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Toto opatrenie bude účinné od 1. septembra 2013. Vysoké školy sa tak budú vedieť zariadiť pri plánovaní prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015. Môžu stanoviť aj nižšiu sumu školného pre svojich budúcich externých študentov.

Najmenej zaplatia externisti za štúdium práva, na prvom stupni je to maximálne 630 eur, na druhom stupni 950 eur.

Naopak, najdrahšie je štúdium umenia - na prvom stupni je to maximálne 1 720 eur a na druhom stupni 2 580 eur.

Externé štúdium hutníctva, či chemických technológií bude stáť 1 490 eur na prvom a 2 230 eur na druhom stupni štúdia.

Budúci učitelia akademických či profesijných predmetov zaplatia na prvom stupni 1 120 eur a na druhom 1 670 eur.

Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov bude stáť na prvom stupni 1 400 eur a na druhom 2 090 eur.