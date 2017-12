Povodňová vlna na Dunaji pomaly opúšťa Slovensko

Dunaj v Komárne kulminoval v sobotu večer. V Bratislave klesol, situácia sa zlepšila.

Najdôležitejšie informácie:

Dunaj v Komárne večer kulminoval na maximálnej výške 889 cm

Hoci rozliaty Dunaj narobil v okolí mesta škody, katastrofické scenáre sa nenaplnili ani v prípade Komárna, ktoré bolo v horšej situácii, ani v prípade Štúrova

Zakázaný je prístup na Vodné dielo Gabčíkovo a pohyb po hrádzi

Mimoriadna situácia v obvode Dunajská Streda bude trvať pravdepodobne celý víkend

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v celom Nitrianskom kraji

V Bratislave pretrvá mimoriadna situácia do konca týždňa, no mesto postupne zmierňuje opatrenia

Otvorený je Starý most, Devínska cesta je prístupná pre domácich

Pre osobnú dopravu otvorili Viedenskú cestu

V celej Bratislave v sobotu rozoberali mobilné zábrany Krízová infolinka: 02/4859 3333

Krízová infolinka pre Devín v prípade zdravotných problémov: 0911 090 909

BRATISLAVA/KOMÁRNO. Dunaj v Komárne sa v sobotu popoludní a večer ustálil. Hladina rieky len mierne kolísala. Ešte pred polnocou začal mierne klesať.

Hladina rieky o pol šiestej podvečer dosiahla prvýkrát maximum - 889 centimetrov, o pol hodiny neskôr už klesla o jeden centimeter a ustálila sa vo výške 888 centimetrov, neskôr kolísala medzi 889 a 887 cm.

Naposledy mala hladina 888 cm pred polnocou, potom začala veľmi pomaly klesať. V nedeľu o 7.30 ráno už bol Dunaj v Komárne na 882 cm.

Výška 889 cm je o 46 centimetrov viac ako bol rekord z roku 2002.

Zaplavené domy pri prístave v Komárne. FOTO - TASR

Komárno stále bojuje s rekordným Dunajom



"Na viacerých miestach utesňujeme priesaky a vývery, naplnili sme pieskom zhruba 40 000 vriec. Tlak vody na hrádzu je stále veľmi silný, voda neklesá, máme obavy, aby hrádza ten tlak zvládla," konštatoval večer o situácii v Komárne Krno.

Na Alžbetinom ostrove v Komárne utesňujú priesaky vrecami s pieskom. Spôsobili ich menšie trhliny v betónovom múre.

Od včerajšieho dňa zostáva neprejazdná cesta na Alžbetin ostrov, zatvorené je Dunajské nábrežie.

Pitná voda zatiaľ nie je znečistená, potvrdili to aj vykonané rozbory. Kritickú situáciu v Komárne môže ešte viac skomplikovať daždivé počasie.

Do budúcnosti bude potrebné uvažovať o navýšení hrádze v Komárne, pretože sa situácia môže opakovať.

V jednotlivých lokalitách popri Váhu v Komárne vznikajú škody menšieho rozsahu, spôsobuje ich najmä spodná voda.

Vážnejší problém vznikol za Vážskym mostom, v areáli bývalého bitúnku. Kanalizačná voda z bitúnku vytekala do Váhu.

Hliadky budú aj večer a v noci monitorovať dunajskú a vážsku hrádzu a sanovať priesaky. Ľudí zatiaľ domov posielať neplánujú. Mesto zháňa dobrovoľníkov na nočné hliadkovanie na hrádzach.

Situácia v Komárne v piatok

V Štúrove očakávajú kulmináciu Dunaja večer. FOTO - MARTIN KÁPOSTÁŠ

Štúrovo sa veľkej povodne nebálo

Hladina Dunaja podľa odhadov vodohospodárov v Štúrove mohla dosiahnuť až 820 centimetrov, na hrádzi by však pri takomto stave stále zostala rezerva 40 centimetrov.

"Situácia je pokojná, nič vážne sa nedeje," zhodnotil večer primátor Štúrova Ján Oravec.

Obyvateľov v okolitých obciach trápi spodná voda, ktorá zaplavuje polia i pivnice domov. V Moči vypomáhali vojaci pri spevňovaní hrádze, na ktorej sa objavili priesaky.

V Patinciach je zaliaty prístav, uzavretá je jediná prístupová cesta do Choče, ktorú zaliala voda.

Problémy má maďarský Ostrihom na opačnej strane rieky, kde voda zaplavila jedinú prístupovú cestu k mostu Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo s Ostrihomom.

"Most museli ráno krátko po ôsmej hodine uzavrieť pre autá i pre peších. V súčasnosti už môžu občania po meste prechádzať, majú urobenú provizórnu lávku, aby sa dostali na most v Ostrihome. Pre autá je most uzatvorený," potvrdil Oravec.

Regulujú odtok z Gabčíkova

Komárnu a ďalším ohrozeným obciam pomohlo aj vodné dielo Gabčíkovo, ktoré je už podľa slov ministra životného prostredia Petra Žigu schopné určité množstvo vody zadržať.

V piatok vydal pokyn pre pracovníkov na vodnom diele v Gabčíkove, aby púšťali menej vody do starého koryta Dunaja a začali viac vody zadržiavať na vodnom diele Čunovo a Gabčíkovo.

Oblasť medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo bola v sobotu naďalej uzavretá.

Mimoriadna situácia v obvode Dunajská Streda bude podľa predsedu krízového štábu Richarda Kmeťa trvať pravdepodobne celý víkend.

Priesaky a spodné vody trápia podľa Kmeťa predovšetkým obyvateľov obcí Vojka, Dobrohošť, Bodíky, ale v menšej miere aj niekoľkých ďalších.

V obci Dobrohošť v okrese Dunajská Streda výrazne klesla hladina rieky v starom koryte Dunaja. Podzemná voda však začala stúpať.

V samotnom Gabčíkove je povodňová situácia stabilizovaná. Rieka Dunaj už obyvateľov obce nestraší, informoval jej starosta Iván Fenes. Podľa jeho slov obyvatelia obce Gabčíkovo nie sú ohrození.

Pokles hladiny Váhu v Kolárove očakáva SHMÚ po kulminácii Dunaja v Komárne po približne štyroch až piatich hodinách.

Priesaky sa objavili pri Váhu na niektorých miestach v úseku Kolárovo – Komoča. Utesňovali ich naplnenými vrecami s pieskom, ktorými zaťažujú hrádzu, aby bola stabilnejšia.

V Bratislave voda ustupuje, pre Devínčanov je kyvadlová doprava

Hladina Dunaja v Bratislave počas celej soboty výrazne klesala. Výška hladiny naďalej zodpovedá úrovni tretieho stupňa povodňovej aktivity.

Mimoriadna situácia v hlavnom meste trvá aj naďalej. Mesto však už začalo opatrenia pomaly uvoľňovať.

Ráno o 7. h otvorilo Starý most a zrušilo ochranu protipovodňového múra, počas dňa rozoberali na oboch stranách Dunaja mobilné zábrany.

Počas celého víkend ostáva zatvorená petržalská hrádza.

Viedenskú cestu večer sprejazdnili pre osobné autá. Naďalej však zostáva uzavreté parkovisko na Tyršovom nábreží, ako aj celé nábrežie.

Dunaj klesá aj v Devíne, kde sa večer dostal na druhý stupeň povodňovej aktivity. Klesá aj rieka Morava po obci Vysoká pri Morave.

Hraničný priechod Moravský sv. Ján - Hohenau v Rakúsku je dnes od 8. hodiny znovu otvorený pre premávku.

V Bratislave demontovali časť mobilného protipovodňového hradenia. Na snímke Gondova ulica. FOTO - TASR

Z Devínskej cesty, ktorá bola niekoľko dní zaplavená pre rozvodnený Dunaj, už ustúpila voda.

Odborníci skontrolovali jej technický stav a čistili ju. Večer by sa cez ňu Devínčania mali opäť dostať aj vlastným autom rovnako, ako to bolo ráno.

Platia ale obmedzenia. Polícia zatiaľ púšťa len tých, ktorí majú v mestskej časti trvalý pobyt, vlastnia nehnuteľnosť alebo podnikateľskú prevádzku.

Aj kyvadlová doprava pre obyvateľov Devína je obnovená. Zabezpečuje ju linka x29. Konečná zastávka v Devíne je na Slovanskom nábreží. Linka x29 premáva cez Karlovu Ves, Dúbravku a Devínsku Novú Ves obojsmerne bez zastavenia. Posledný spoj z Devína pôjde o 22:00 a z Molecovej smerom do Devína o 23:00. Spoj slúži výhradne pre obyvateľov Devína a tých, čo tam pracujú.

"Tento režimový stav bude platiť až do odvolania, a to preto, aby sme zabránili návalu povodňových turistov, ktorí by mohli komplikovať prácu ešte stále aktívnym integrovaným zložkám, ale aj obyvateľom, ktorí si budú odstraňovať dôsledky povodní na svojom majetku," uviedol vedúci bratislavského krízového štábu Ľubomír Andrassy.

Mesto zároveň požiadalo energetikov, aby skontrolovali rozvody elektrickej energie. "Tam, kde to bude možné, budeme ľudí postupne k elektrickej energii pripájať.

Čiastočne prístupná Devínska cesta. FOTO - TASR