Ľudová platforma nenavrhne kandidáta na šéfa NKÚ

8. jún 2013 o 8:57 SITA

V poradí šieste voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a dvoch podpredsedov v tomto volebnom období vypísal predseda parlamentu Pavol Paška na 25. júna.

BRATISLAVA. Ľudová platforma (KDH, Most-Híd, SDKÚ) nebude navrhovať nového kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Ako povedal predseda KDH Ján Figeľ, za nezmenených okolností niet dôvod navrhovať kandidáta, keďže kvalifikovaný človek nebol prijateľný. „Hrať hru po štyroch teatrálnych odmietnutiach volieb, odmietame. Nie je dôvod meniť nášpostoj,“ uviedol.

Kandidátov môžu poslanci navrhovať do 14. júna do 16:00. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu národnej rady.

Parlament sa šéfa NKÚ pokúšal voliť päťkrát. Ostatná voľba sa nakoniec neuskutočnila. SDKÚ, KDH a Most-Híd pred hlasovaním stiahli svojho kandidáta Maroša Žilinku, ktorý bol jediným nominantom na funkciu.

Strany Ľudovej platformy tak urobili potom, ako Smer neodsúhlasil verejnú voľbu šéfa NKÚ a presadil tajné hlasovanie.

Premiér Robert Fico prisľúbil opozícii post predsedu NKÚ po parlamentných voľbách. Podľa povolebnej dohody kandidáta navrhovala SaS, ktorá po dvakrát neuspela s Kamilom Krnáčom a s Vladimírom Klimešom.

Smer a Fico argumentujú, že opozícia musí hlasovať za svojho kandidáta do posledného človeka, čo sa ani raz nestalo.

Premiér už skôr navrhol, aby každá z opozičných strán predstavila svojho kandidáta, z ktorých by si Smer vybral.