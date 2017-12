Fico: Mnohí voliči Smeru by ma za prezidenta nevolili

Premiér stále tvrdí, že momentálne tému možnej prezidentskej kandidatúry vôbec nerieši.

BRATISLAVA. Premiéra Roberta Fica by veľká časť voličov Smeru nikdy nevolila za prezidenta, pripúšťa samotný Fico, podľa ktorého sa to veľmi jasne ukazuje.

Premiér povedal, že to potvrdili aj niektoré interné prieskumy. Niekedy mu to hovoria ľudia aj priamo, minimálne štyrikrát sa mu to stalo dnes počas dňa otvorených dverí na úrade vlády.

„Tí ľudia mi hovoria, že ani neuvažujte o tom pán premiér, lebo my vás nebudeme za prezidenta voliť,“ poznamenal premiér počas podujatia.

Medzi týmito ľuďmi sa teší Fico mimoriadne vysokej popularite, ale radšej by ho zrejme videli naďalej na premiérskej stoličke, ako v prezidentskom paláci.

Fico hovorí, že by ho do toho novinári najradšej namočili, ale on momentálne tému možnej prezidentskej kandidatúry vôbec nerieši.

„Načo? Nejako to bude. Teraz mám kopu roboty, robím ako predseda vlády prioritné úlohy, ktoré stoja pred nami,“ dodal premiér Fico.