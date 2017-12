Dunaj po povodni na celom slovenskom úseku klesá

Rekordná povodňová vlna na Dunaji opustila Slovensko. Voda už klesá na celom našom úseku.

Dunaj v Komárne v sobotu večer kulminoval na maximálnej výške 889 cm, od polnoci klesá

Situácia v meste a okolí sa v nedeľu zlepšila, hoci miestami bojujú s priesakmi na hrádzach

Aj v Štúrove Dunaj klesá, nápor vody zvládli

Zakázaný je prístup na Vodné dielo Gabčíkovo a pohyb po hrádzi

Mimoriadna situácia v obvode Dunajská Streda bude trvať pravdepodobne celý víkend

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v celom Nitrianskom kraji

V Bratislave pretrvá mimoriadna situácia do konca týždňa, no mesto postupne zmierňuje opatrenia Najdôležitejšie informácie:

BRATISLAVA/KOMÁRNO. Dunaj v Komárne po sobotňajšej večernej kulminácii v nedeľu ráno po 10. hodine klesol po prvýkrát už pod úroveň 880 cm a naďalej pomaly ustupuje. O pol ôsmej večer mal výšku 868 cm.

Aj v Štúrove rieka kulminovala, nie však na úrovni, ktorá by znamenala pre mesto vážne ohrozenie. Rovnako už klesá

Výška hladiny Dunaja v týchto lokalitách naďalej dosahuje úroveň, ktorá zodpovedá tretiemu stupňu povodňovej aktivity.

Skoro ráno už začal klesať aj Váh v Kolárove.

Ako vyzerá Komárno zo vzduchu po prechode povodňovej vlny

V Komárne bojovali s priesakmi

Povodňová situácia v Komárne sa pomaly upokojuje. Hladina Dunaja klesla na 869 centimetrov z maximálnej dosiahnutej výšky 889 centimetrov.

Váh v Kolárove klesol z maximálnej výšky 739 centimetrov o desať centimetrov.

Ako informoval nitriansky krajský hovorca hasičov Viliam Pánsky, pri Novej Osade na toku rieky Váh dnes sanovali hrádzu vrecami s pieskom policajti, hasiči aj dobrovoľníci, vznikali na nej priesaky.

Práce už ukončili, hliadky však budú naďalej hrádzu monitorovať.

Vojaci pomáhali pri priesakoch na hrádzi v Kamenici nad Hronom. FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ



Štúrovo nemalo vážne problémy

Dunaj v Štúrove bol podvečer už o šesť centimetrov nižší ako v čase kulminácie, keď dosiahol 812 centimetrov.

Mesto bezprostredne neohrozil, betónový protipovodňový múr a hliníkové mobilné zábrany boli dostatočnou ochranou.

Uzatvorený je len most Márie Valérie, pretože cesty v maďarskom Ostrihome na opačnej strane Dunaja sú zaliate.

Problémy s vodou sú stále v okolí Kamenice nad Hronom na sútoku Hrona a Dunaja a cesta do Chľaby je naďalej uzavretá pre zatopenie.

Povodeň ľudí spojila. Dobrovoľníci pomáhali, koľko vládali

Rieka rýchlo klesá v Bratislave a okolí

Dunaj v Devíne od štvrtkového popoludnia, keď kulminoval vo výške 973 cm, klesol do dnešného poludnia už o dva a pol metra a jeho hladina sa dostala na úroveň prvého stupňa povodňovej aktivity.

"Podobne aj v Bratislave klesol Dunaj už o viac ako dva a pol metra a vodohospodári už začali demontovať aj mobilné zábrany," informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Ľuboš Krno.

V sobotu ich odstránili na petržalskej strane Dunaja, dnes ich demontovali v časti od Starého mosta po Most SNP.

Na kritických miestach na Slovanskom nábreží a pod hradom Devín však podľa Krna ešte mobilné zábrany zostanú pre prípad avizovaných dažďov a ďalšej prívalovej vlny z Rakúska, ktorá by však už nemala byť taká silná ako v minulých dňoch.

"Na pondelňajšom zasadnutí krízového štábu sa pripravuje aj odvolanie tretieho povodňového stupňa pre oblasť Devína a Bratislavy," dodal.

Devínska cesta už nie je zaplavená vodou, pre likvidáciu následkov povodní je však prejazd touto cestou možný len pre záchranné zložky.

"O sprejazdnení pozemnej komunikácie medzi Karlovou Vsou a Devínom rozhodne krízový štáb v pondelok na svojom zasadnutí o 09:00," informovala bratislavská policajná hovorkyňa Karina Považanová.

Pre verejnosť je až do odvolania uzatvorené parkovisko pod hradom Devín ako aj samotný hrad.

Cesta medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou je od soboty prístupná pre obyvateľov Devína individuálnou dopravou a autobusom Dopravného podniku Bratislava linky X29. Prejazd touto cestou stále kontroluje polícia.

Čistenie Gabčíkova potrvá pár dní

Dunaj klesá aj v Gabčíkove a v Medveďove.

Vodohospodári už začali aj s prípravou na sprevádzkovanie obidvoch plavebných komôr v Gabčíkove, čo však po znížení hladiny potrvá zhruba dva dni, pretože povodeň naplavila do Gabčíkova obrovské množstvo nečistôt, konárov a kmeňov stromov, ktoré bude potrebné odstrániť pred plavebnými komorami ako aj hrablicami vodnej elektrárne.

Lokalitu medzi Vodným dielom Gabčíkovo a starým korytom Dunaja zaliala spodná voda.

Mimoriadna situácia v okrese Dunajská Streda v povodňovej oblasti naďalej platí. Rozhodol o tom krízový štáb na dnešnom zasadnutí.

TASR o tom informoval prednosta Obvodného úradu Dunajská Streda Richard Kmeť.

"Hladina rieky Dunaj klesá, ale podzemné vody stúpajú. Ohrozenie obyvateľstva a majetkov platí naďalej. Príkazy o zákaze vstupu do ohrozeného územia ďalej platia," uviedol prednosta s tým, že prechod cez Vodné dielo Gabčíkovo, ako aj na hrádzach Dunaja je umožnený len obyvateľom okresu Dunajská Streda bývajúcim v tomto priestore.

Pre vysokú hladinu Dunaja v oblasti Komárna a Štúrova sú však vysoko vzduté aj hladiny dunajských prítokov Váhu, Hrona a Ipľa, no situácia aj napriek priesakom v hrádzach týchto prítokov nie je v žiadnom prípade dramatická, ohrozujúca životy.

Stále platí hydrologická výstraha tretieho stupňa pred povodňami v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky - juh. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Malacky, Bratislava a Senec.

Kaliňák: Bariéry treba aj na iné rieky

Protipovodňové bariéry na Dunaji prekonali podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) ťažkú skúšku a ukázalo sa, že je to dobrý projekt, ktorý treba použiť aj na iných tokoch.

"Je evidentné, že majú úspech, je to dobrý projekt, aj keď bol často kritizovaný. Treba ho rozvinúť aj na ďalšie miesta. Čaká to určite Komárno, tam je už 50 rokov stará hrádza, musíme to preniesť aj na Hron, Váh, Poprad, Hornád, Ondavu, ktoré nám často robia problémy pri povodniach najmä tohto typu," uviedol Kaliňák v relácii RTVS O 5 minút 12.

Vláda podľa Kaliňáka veľmi skoro vyhodnotí celý priebeh povodne a škody. "Vláda sa bude snažiť podieľať sa na odstraňovaní škôd, aj keď nie vždy je to v našej kompetencii," dodal.