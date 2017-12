Opozícia sa na voľbe generálneho prokurátora nezúčastí

Fico: V hre sú viaceré mená

Premiér tvrdí, že v súvislosti s možným generálnym prokurátorom sa spomína viacero kandidátov.



Na funkciu generálneho prokurátora sú v hre viaceré mená, hovorí sa aj o špeciálnom prokurátorovi na Generálnej prokuratúre SR Dušanovi Kováčikovi.

V dnešnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol premiér Robert Fico (Smer).

Ako poznamenal, diskutuje sa aj o iných ľuďoch, ktorí sú na Generálnej prokuratúre. "Zatiaľ nebol podaný oficiálny návrh," pripomenul s tým, že jediné odporúčanie dala Rada prokurátorov SR, a to krajského prokurátora v Bratislave Jaromíra Čižnára.

Predseda KDH Ján Figeľ však predpokladá, že žiadny seriózny zodpovedný a čestný prokurátor nevstúpi do tejto politickej hry Smeru-SD. "Lebo celé je to o tom, že Smer-SD sa rozhodne a zvolí," poznamenal.

Opozícia je presvedčená, že prezident SR Ivan Gašparovič nevymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora svojvoľne.

Navrhla jeho obžalobu, čo však v parlamente neprešlo. A teraz je podľa Figeľa na rade jeho abdikácia, pretože nerešpektoval Ústavný súd (ÚS) SR.

"Ak ÚS súd vyriekne, že rozhodnutie o nevymenovaní nebolo v súlade s Ústavou SR, tak je logické povedať, že prezident koná protiústavne," vysvetlil Figeľ.

"Vy vždy potrebujete nejaký terč, keď už nemáte čo ponúknuť ako alternatívu, keď nemáte argument, tak vyzvete prezidenta, aby abdikoval," reagoval Fico s tým, že Gašparovič neurobil nič protiústavné, iba využil právomoc, ktorú mu dal ÚS, a nevymenoval opozičného "miláčika" Čentéša.

Poslanci Národnej rady SR môžu svoje nominácie na kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora SR podávať do 13. júna do 16. hodiny. Voliť by sa mal už na najbližšej júnovej schôdzi NR SR.

