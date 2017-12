Na prezidentskom summite v Bratislave budú skenovať kytice aj jedlo

Na Slovakia Summit prídu diskutovať predstavitelia dvadsiatich štátov aj predseda Európskej rady.

10. jún 2013 o 12:10 sita, tasr

BRATISLAVA. Organizácia summitu prezidentov, ktorý sa v Bratislave 12. a 13. júna, vyjde podľa hovorcu prezidenta Mareka Trubača na niekoľko stoviek tisíc eur.

"Náklady budeme vedieť zosumarizovať až po vyfakturovaní tovarov a služieb," povedal Trubač.

Hlavy štátov budú na 18. stredoeurópskom summite diskutovať o politických, hospodárskych, sociálnych a bezpečnostných otázkach spojených s pokrízovým vývojom nášho regiónu a kontinentu.

Účasť na Slovakia Summit 2013 potvrdilo dvadsať pozvaných hostí - prezidenti Rakúska, Rumunska, Čiernej Hory, Estónska, Macedónska, Litvy, Chorvátska, Ukrajiny, Poľska, Lotyšska, Bulharska, Moldavska, Maďarska, Srbska, Albánska, Slovinska, Česka, ďalej predseda Predsedníctva Bosny a Hercegoviny a Atifete Jahjaga z Kosova.

V prvý deň podujatia sa na programe v bratislavskej Redute zúčastní aj predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.

Na hrad dajú mobilný röntgen

O bezpečnosť sa počas prezidentského summitu postará aj špeciálny tím colníkov s mobilným röntgenom.

V týchto chvíľach ho colníci skúšajú na hrade, kde bude umiestnený počas celého podujatia.

"Prostredníctvom röntgenu sa budú kontrolovať rôzne predmety - batožina, príručné tašky, káble či iné technické vybavenie. Skenovať sa budú aj kytice pre prezidentov a všetko jedlo a nápoje pre účastníkov stretnutia. Colníci s röntgenom budú k dispozícii nepretržite," informovala hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Röntgen colníci používajú od roku 2007 na skenovanie balíkov, batožiny a podobne.

Medzi posledné úspešné zásahy patrí napríklad odhalenie pašerákov na východe Slovenska. V obci Ubľa sa snažili v sadrových odliatkoch previezť na Slovensko nelegálne cigarety.

Pre summit Hrad na dva dni zatvoria

V súvislosti so summitom dôjde k čiastočnému obmedzeniu plynulosti cestnej premávky.

V stredu 12. júna bude popoludní a večer čiastočne obmedzená premávka na nábreží gen. L. Svobodu a v okolí Reduty.

Od 17.00 do 22.00 h bude uzavretá Mostová ulica pre vozidlá a pre električky. Obchádzku pre vozidlá, ktoré pôjdu do hotela Carlton a do garáží bude regulovať dopravná polícia.

Vo štvrtok 13. júna bude v ranných a poobedných hodinách čiastočne obmedzená premávka na nábreží gen. L. Svobodu a v okolí Bratislavského hradu.

Bratislavský hrad bude v stredu i vo štvrtok pre verejnosť uzavretý.