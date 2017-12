Gašparovič vrátil zákon o hlásení pobytu občanov

Prezidentovi sa nepáči napríklad formulácia o povinnom hlásení pobytu. V hlásení však vidí pozitíva.

10. jún 2013 o 11:10 sita, tasr

BRATISLAVA. Ivan Gašparovič vrátil Národnej rade novelu zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú parlament schválil 16. mája.

Zákon okrem iného zavádza povinnosť občanom, ktorí sa pripravujú na vycestovanie do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, oznámiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu.

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podľa novely pokuta, keďže má ísť o priestupok.

Zmätočná zmena

Prezident navrhuje zo zákona úplne vypustiť bod, podľa ktorého sa slovo "ohlási" nahrádza slovami "je povinný ohlásiť".

Rezort vnútra túto zmenu vysvetľoval tým, že doterajší zákon neukladal občanovi výslovne povinnosť odchod ohlásiť, a preto bola do zákona zavedená formulácia "je povinný ohlásiť".

"S týmto odôvodnením nemožno súhlasiť," tvrdí prezident.

Ak by to totiž platilo, muselo by sa podľa neho ako povinné určiť aj uvedenie štátu, miesta a predpokladanú dobu pobytu občana. Schválený zákon však v tomto prípade hovorí, že občan tieto skutočnosti "uvedie", nie "je povinný uviesť".

Prezident to vo vzťahu k iným ustanoveniam zákona považuje za zmätočné. Bod navrhuje vypustiť.

Doručovanie písomností

Hlava štátu tiež upozorňuje, že zákon o priestupkoch z roku 1990 hovorí, že priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí.

Okrem toho tento zákon aj pri naplnení skutkovej podstaty priestupku upravuje uloženie pokuty (a to do 33 eur), zároveň nie je vylúčené od uloženia sankcie upustiť.

Ohlásenie pobytu občana v zahraničí na dobu dlhšiu ako 90 dní môže mať podľa Gašparoviča pozitívny vplyv na ochranu niektorých jeho práv, najmä v prípade, ak sa niektoré písomnosti považujú zo zákona za doručené bez ohľadu na skutočnosť, či boli prevzaté, alebo či sa o ich doručení adresát dozvedel.

"Čo však považujem za podstatné, ohlásenie pobytu môže pomôcť ochrane občana v zahraničí pri rozmáhajúcom sa obchodovaní s ľuďmi, najmä pri páchaní násilia na ňom, ak štátne orgány budú mať vedomosť o štáte a mieste jeho pobytu," napísal prezident.