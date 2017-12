Prieskum MVK: Lídrom opozície by mali byť Lipšic a Bugár

Opozíciu by podľa respondentov mohol viesť aj Igor Matovič, Pavol Hrušovský alebo Pavol Frešo.

10. jún 2013 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Lídrom opozície by mali byť Daniel Lipšic a Béla Bugár. Na čele opozície by ich chcelo zhodne 14 percent respondentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume verejnej mienky Agentúry MVK z 8. až 15. mája.

Ako informoval Pavel Haulík z Agentúry MVK, 1 085 respondentom položili otázku: Ktorý politik by mal podľa Vás viesť opozíciu? Ľudia mohli spontánne uviesť dve mená, na základe čoho vytvorili rebríček.

Tretie miesto obsadil Igor Matovič so 6,5 percenta. Päť percent získal Pavol Hrušovský, na piatom mieste skončil Pavol Frešo so ziskom 4,8 percenta. Iveta Radičová by mala byť na čele opozície podľa 4,3 percenta respondentov.

Z odpovedí voličov len stredo-pravých strán (KDH, NOVA/LIDO, OĽaNO, Most-Híd, SMK, SDKÚ-DS a SaS) tiež vyplýva, že na čele opozície by mal stáť Daniel Lipšic (21,9 percenta) nasledovaný Bélom Bugárom (18,8 percenta) a Pavlom Hrušovským (7,6 percenta).

Na štvrtom mieste skončil Igor Matovič (7,3 percenta), prvú päťku uzatvára Pavol Frešo so 6,5 percenta.