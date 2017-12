Ministerstvo organizovaných turistov z lesov nevykáže

Verejnosti sa podarilo stopnúť zámer, aby organizované skupiny nemohli vstúpiť do lesa bez súhlasu vlastníkov.

10. jún 2013 o 16:56 Michal Piško

Povinnosť nahlasovať podujatia bude platiť len pre akcie nad päťsto ľudí, v pôvodnom návrhu toto číslo nebolo.

BRATISLAVA. Organizovaní turisti, cyklisti či horolezci si nebudú musieť hľadať náhradu namiesto lesa.

To podľa nich hrozilo, ak by ministerstvo pôdohospodárstva presadilo zmenu v zákone o lesoch, podľa ktorej by sa organizované i komerčné aktivity mohli v lese konať iba po dohode s jeho vlastníkmi. Tí by mohli žiadať aj úhradu.

Akcie v lesoch nespoplatnia

Ministerstvo v pondelok ustúpilo výhradám 13-tisíc ľudí, ktorí podporili hromadnú pripomienku k zákonu.

„Do novely zapracujeme odkaz na zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, kde už povinnosť žiadať súhlas vlastníka pri podujatiach nad 500 účastníkov existuje,“ povedala Zuzana Gulová z ministerstva.

Oproti súčasnej praxi sa tak nič nezmení. „Sme radi, že zvíťazil zdravý rozum nad lobizmom súkromných vlastníkov lesov, ktorý by znamenal likvidáciu organizovanej turistiky,“ reagoval predseda Klubu slovenských turistov Peter Perhala.

Ústupok ministerstva kritizujú vlastníci lesov. „Nie je morálne, ak organizátori rôznych technopárty či platených pretekov zarábajú na našich pozemkoch a my z toho máme nanajvýš škodu,“ povedal šéf Únie združení vlastníkov neštátnych lesov Juraj Vanko.

Drevo kontrolovať nebudú

Tisíckam ľudí podpísaným pod hromadnou pripomienkou sa, naopak, nepodarilo presadiť druhú zásadnú výhradu.

Ministerstvo žiadali, aby sprísnilo kontrolu náhodnej ťažby dreva. Tento inštitút ťažby mimo plánov lesníci využívajú v prípadoch, keď sa napríklad snažia zabrániť rozšíreniu lykožrútovej kalamity.

Dnes dopredu nahlasujú iba rozsiahlejšie ťažby, verejnosť žiadala, aby museli hlásiť aj drobnejšie.

„Máme skúsenosti, že náhodná ťažba sa zneužíva aj na ťažbu zdravého lesa,“ hovorí autor pripomienky, lesník a ekológ Róbert Oružinský.

Argumentuje prípadom ťažby v prírodnej rezervácii Smrekovica vo Veľkej Fatre z roku 2010, kde súd potvrdil, že lykožrút bol zámienkou.

Náhodná ťažba pritom tvorí od roku 2005 viac ako polovicu všetkej ťažby na Slovensku a výrazne sa tak podieľa na prekračovaní ťažobných limitov.

Hodnota náhodne vyťaženého dreva dosahuje podľa hrubých odhadov až štvrť miliardy eur. „Vytvárame tak závislosť drevospracujúceho priemyslu od objemu, ktorý si nemôžeme dovoliť,“ hovorí Oružinský.

Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo, že rozpor trvá, dôvody neuviedlo. Oružinský tvrdí, že na pondelkovom rozporovom konaní k hromadnej pripomienke argumentovali ministerskí úradníci zvýšenou byrokraciou, ktorú by prísnejšia kontrola priniesla.