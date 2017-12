KDH chce odlíšiť korupciu od lobingu zákonom

Každý lobista by podľa KDH musel byť zaregistrovaný, politici by všetky stretnutia museli zverejňovať.

11. jún 2013 o 11:18 TASR

BRATISLAVA. Cieľom návrhu zákona o lobingu je spriehľadniť a presne zadefinovať pojem a činnosť lobingu tak, aby sa lobing oddelil od korupcie.

Výsledkom by podľa predstaviteľov KDH malo byť slušnejšie a "svetlejšie prostredie", ktoré prinesie Slovensku viac perspektívy.

Zákon o lobingu, ktorý chce KDH predložiť na júnovej schôdzi parlamentu by mal byť efektívnym nástrojom boja proti korupcii, myslí si predseda hnutia Ján Figeľ.

Na Západe zákony majú

Figeľ poukázal na to, že tí čo lobujú, sa nemusia dopúšťať korupcie či klientelizmu.

"Veľmi často sa korupcia zamieňa s lobingom, často nie je jasné o čo ide pri jednotlivých aktivitách, náš návrh je preto dôležitým príspevkom k definovaniu a riešeniu situácie," povedal Figeľ.

Pripomenul, že v západnej Európe má lobing svoje zákonné ukotvenie, rámec pre správu, pre vzťahy medzi verejnou správou a súkromnými záujmami.

Podľa návrhu KDH by mal lobista vykonávať lobing na žiadosť klienta alebo vo svoj prospech.

Lobovanými sú verejní funkcionári, ktorí by lobovať nesmeli a nesmeli by prijať ani akúkoľvek výhodu od lobistu.

Rovnako by mali raz za polrok zverejňovať pracovné schôdzky s lobistami. To isté by mal urobiť aj lobista.

"V prípade, že tak neurobí, podľa návrhu by mu za priestupok spáchaný nedodržaním tejto povinnosti mala hroziť pokuta až do výšky 33.194 eur alebo zákaz činnosti do piatich rokov," uviedol predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský.

Žiadajú zoznam lobistov

Aby lobista mohol lobovať, musel by sa zaregistrovať do zoznamu ministerstva vnútra.

Lobista by mal mať právo zúčastňovať sa na verejných schôdzach výborov Národnej rady, schôdzí ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a na jednotlivých úrovniach regionálnych samospráv.

Ak by návrh kresťanských demokratov prešiel, mal by byť účinný od decembra tohto roku.