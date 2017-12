Limuzína s Richterom havarovala, minister má zranenú driekovú chrbticu

Auto havarovalo na R1 pri obci Pata. Minister zrejme bude musieť nosiť korzet.

BRATISLAVA. Minister práce Ján Richter zo Smeru sa v utorok zranil pri havárii jeho auta na rýchlostnej ceste R1 pri obci Pata v okrese Galanta.

Jeho limuzína skončila mimo cesty. Podľa informácií SME má Richter zranenú driekovú chrbticu a zrejme bude musieť nosiť korzet.

Ministra hospitalizovali na ARO v bratislavskom Ružinove. Leží tam aj jeho vodič, ich životy nie sú ohrozené.

V utorok popoludní ich v nemocnici navštívili premiér Robert Fico a ministri zdravotníctva Zuzana Zvolenská a vnútra Robert Kaliňák (všetci Smer).

Správy boli všelijaké

„Obaja sú stabilizovaní, komunikovali sme s oboma,“ povedal po stretnutí Fico. K ich zdravotnému stavu a k príčine dopravnej nehody sa odmietol vyjadriť. Podotkol len, že havária sa stala „za veľkej búrky, veľkého dažďa“.

Premiér nepriamo priznal, že ho návšteva upokojila, lebo „prvé správy po havárii nás veľmi vyplašili, pretože boli všelijaké“.

K Richterovmu zdravotnému stavu sa nechcela vyjadrovať ani Zvolenská, lebo „stále prebieha diagnostika“. Podobne ako Fico podotkla, že je na tom lepšie, ako to vyzeralo na začiatku.

Zranenia, ktoré Richter utrpel, nespresnila ani Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava, do ktorej patrí aj ružinovská. Povedala len, že nateraz to nevyzerá, že by minister či vodič museli podstúpiť operáciu.

Vodič je na tom lepšie

Hovorkyňa ministerstva vnútra, pod ktoré patrí aj Úrad na ochranu ústavných činiteľov, Lucia Garajová nepovedala, či bol Richter počas nehody pripútaný.

„Všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.“

Vodič má podľa našich informácií podozrenie na otras mozgu a pomliaždeniny hrudníka. Je na tom lepšie ako Richter.

