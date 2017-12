Tichý: Vedenie generálnej prokuratúry ma prestalo baviť

Ladislav Tichý vedie inštitúciu dočasne už viac ako dva roky, na funkciu kandidovať nechce.

11. jún 2013 o 15:18 TASR

BRATISLAVA. Otázka, či pred voľbou nového generálneho prokurátora nestoja žiadne ústavné či právne prekážky, ako to tvrdí premiér Robert Fico (Smer), je veľmi komplikovaná a jej vyriešenie spočíva na Smere, ktorý má v parlamente väčšinu a je to aj politická zodpovednosť tejto strany.

V utorok to vyhlásil prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý, ktorý dočasne celú inštitúciu už viac ako dva roky vedie.

Nikdy viac

"Dlhodobo ma to už prestalo baviť. Nikdy som nemal ambíciu viesť Generálnu prokuratúru, stačilo mi dva a pol roka. Zažil som si niečo, čo asi žiadny generálny prokurátor predo mnou nezažil, takže ďakujem pekne, nech sa trápi teraz niekto iný," odvetil na otázku, či by nemal záujem na funkciu kandidovať.

Podľa neho tam "bolo toľko problémov a nepríjemných situácií, ktoré sa dotkli mojej profesionálnej činnosti, ale aj osobného života, že by som nikdy nesúhlasil s opakovaním takéhoto niečoho".

Aj napriek týmto vyjadreniam, v prípade, že o týždeň v utorok (18. 6.) nebude v parlamente riadny šéf prokuratúry zvolený, Tichý neodstúpi a GP bude viesť aj naďalej, pretože by nemal inštitúciu kto riadiť.

"Nástupcovi prajem veľa šťastia a trpezlivosti, lebo to bude ťažké. Nový generálny prokurátor je ale potrebný a jeho zvolenie a vymenovanie pomôže činnosti GP," odkázal.

Problém s budovami

V súvislosti s medializovanými informáciami, že GP sa v tejto dobe zbavuje prebytočných budov, čo kritizoval aj Fico, Tichý poznamenal, že premiér sa mohol doinformovať na prokuratúre.

"Bol použitý novinový obušok, je to bohapustý nezmysel. GP začala skúmať a preverovať činnosť a efektivitu našich zariadení na základe protokolu NKÚ, ktorý u nás vykonal previerku a vyčítal nám neefektívnosť využitia našich zariadení. Z toho pohľadu sme požiadali krajské prokuratúry, aby sa vyjadrili k svojim zariadeniam. Toto nie je úloha pre súčasné vedenie GP, to sa vyrieši do konca roka možno až na budúci rok," myslí si.

Tichý zároveň tvrdí, že prokuratúra si potrebuje ponechať hlavne väčšie zariadenia, ktoré sa používajú na školenia, semináre porady či ozdravné pobyty prokurátorov. "Inak by sme im museli platiť pobyty v hoteloch, čo by vyšlo viac," dodal.