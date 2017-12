Ľudová platforma dospela k dohode, chce zmeniť kontrolu financovania strán

Ľudová platforma chce rokovať aj so Smerom a SaS, aby pre zmenu kontroly financovania politických strán získali potrebnú podporu.

11. jún 2013 o 15:50 TASR

BRATISLAVA. Strany Ľudovej platformy (SDKÚ, Most-Híd a KDH) chcú zmeniť systém kontroly financovania politických strán.

Ako informoval na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní ľudovcov poslanec Gábor Gál (Most-Híd), strany dnes dospeli až na drobné výnimky k dohode.

Navrhujú volbený fond

"V zásade strany ĽP sa prikláňajú k tomuto návrhu. V prípade SDKÚ ide len o formálne úvahy o zmene niektorých čísel. Pri KDH si musíme sadnúť pri jednej veci, a to, ako sa bude kontrolovať financovanie kampaní v obecných a krajských samosprávach, aby to nebolo až tak zaťažujúce a byrokratické," povedal Gál, ktorého strana návrh pripravila.

ĽP chce následne o podpore rokovať aj so Smerom a SaS. Malo by sa tak stať ešte v júni, aby novela mohla ísť do NR SR na septembrovej schôdzi.

Na otázku, prečo s takýmto návrhom opozičné strany prichádzajú až teraz a nenavrhli ho v dobe, keď vládli, Gál odvetil, že aj Most-Híd pred minuloročnými voľbami podpísal záväzok Transparency International o zmene týchto pravidiel.

"Myslíme si, že ten návrh je dobrý a prinesie transparentnosť a jasné pravidlá pre všetkých," povedal.

Samotný návrh počíta s vytváraním volebného fondu pre účely všetkých volieb. Každá politická strana si tak bude musieť vytvoriť volebný fond, z ktorého sa budú uhrádzať výdavky na voľby a kampaň.

"Tento fond sa oddelí od prevádzkových nákladov. Aby sme vedeli, ktoré sú prevádzkové náklady strany a ktoré sú výdavky na kampaň," vysvetlil Gál.

Zaviesť by sa mal tiež inštitút, pri ktorom, keď straník dostane dar, ktorý nie je možné považovať za súkromný, bude darom pre politickú stranu. Zároveň by malo vzniknúť povinné zverejňovanie vnútorných predpisov, na základe ktorých sa vyberajú členské príspevky strán, to, ako sa vyberajú, v akej výške a ich konečný sumár.

Návrh by mal zjednotiť predpisy pre voľby

Navrhuje sa tiež zjednotenie všetkých predpisov pre voľby a hlavne volebnú kampaň, ako aj posilnenie právomocí pre NKÚ, aby politici nekontrolovali samých seba.

"Bude môcť kontrolovať všetky povinnosti, ktoré politická strana bude mať zo zákona," vysvetlil Gál s tým, že v prípade viacnásobného porušenia zákona bude musieť NKÚ dať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie strany.

Mali by sa tiež sprísniť sankcie a novelizovať sa má aj Trestný zákonník. Týmto krokom by sa zaviedol do praxe trestný čin nezákonného financovania politických strán.

"Každý, kto ho poruší, nielen politická strana, ale aj osoby, ktoré ponúknu dar politickej strane mimo zákona, budú trestne stíhateľní," dodal.

Cieľom právnej normy je teda spresniť a sprehľadniť financovanie politických strán. Celkovo by sa týmto návrhom novelizovalo viac ako osem zákonov, ktoré súvisia s voľbami a financovaním politických strán.