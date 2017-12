Kandidátom SaS na prezidenta má byť Osuský

Poslanec pred časom povedal, že sa kandidovať nechystá, lebo je realista.

11. jún 2013 o 16:43 Soňa Gyarfašová, Soňa Gyarfašová a tasr

BRATISLAVA. SaS má svojho kandidáta na prezidenta, mal by ním byť pedagóg, lekár a jej poslanec Peter Osuský.

„Je to slušný človek s čistým štítom, má obrovské skúsenosti a je jazykovo zdatný,“ hovorí Lucia Nicholsonová. „Myslíme si, že má potenciál osloviť všetkých slušných ľudí.“

O tom, že by ich kandidáta podporila aj iná politická strana, sú ochotní rokovať.

O Osuskom sa ako o vhodnom kandidátovi SaS šepkalo už dávnejšie. Poslanec vtedy pre TASR povedal, že sa kandidovať nechystá, lebo je realista.

"Bol to pre mňa neuveriteľný šok. Samozrejme, že si ani sekundu nemyslím, že toto by bol plán, ktorý by mal akúkoľvek nádej na úspech. To, že by sa našli za mnohých občanov ľudia, ktorí by im dali hlasy, to nemožno vylúčiť ani v mojom prípade. Nerobím si ale ilúzie, skôr je to epizódna záležitosť," podotkol na margo blogu člena SaS Juraja Poláčka, podľa ktorého by bol Osuský prezidentom, na ktorého by sme mohli byť hrdí.

"Nie že by som nemal predstavu, ako by mal vyzerať prezident, ale existujú iní vhodnejší a kvalifikovanejší ako ja. Aj keď na druhej strane pri pohľade na našich doterajších prezidentov by to zase nebol taký veľký 'prúšvih'," povedal s úsmevom.

Kandidatúru už potvrdili právnik Ján Čarnogurský, filantrop Andrej Kiska a hovoril o nej aj poslanec Radoslav Procházka. Zatiaľ ju nepotvrdil predseda Smeru Robert Fico.