Tajní majú ďalší spis. Tibenský si mal za štátne prenajímať byty pre seba

Kto je kto v kauze tunelovanie?

V kauze spisu o vojenských tajných službách vystupuje viacero ich dôstojníkov.



Ľubomír Skuhra

Bývalý riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva (VOS) sa mal podľa správy podieľať na tunelovaní služby. Za čias riaditeľa Ivana Lexu v 90. rokoch pracoval v kontrarozviedke SIS, hoci nebol na vysokej pozícii. Neskôr pracoval v colnom kriminálnom úrade a za prvej vlády Roberta Fica viedol VOS. Novinár Tom Nicholson o ňom píše ako o človeku blízkom Robertovi Kaliňákov. Skuhra na otázku Týždňa priznal, že je bývalým spolupracovníkom Kaliňákovej manželky z čias, keď pracovala v SIS.

„Poznáme sa neviem koľko – veľa rokov,“ vravel o Kaliňákovi. Udržiava s ním vraj iba oficiálne pracovné kontakty. O Skuhrovi sa minulý rok hovorilo v Smere aj ako o jednom z možných kandidátov na riaditeľa SIS. Martin Glváč ho urobil šéfom spojeného Vojenského spravodajstva.



Róbert Tibenský

Dlhoročného pracovníka Vojenskej spravodajskej služby vymenovala ministerka obrany Iveta Radičová za šéfa Vojenského obranného spravodajstva (VOS). Po nástupe súčasnej vlády sa stal námestníkom Vojenského spravodajstva a teraz riadi rozviedku. Podľa Radičovej sa mal Tibenský s podozreniami na tunelovanie VSS obrátiť na Generálnu prokuratúru.

Roman Mikulec

Bývalý dlhoročný dôstojník VSS sa stal jej šéfom v roku 2010, keď ho do funkcie vymenoval minister obrany Ľubomír Galko. Predtým pracoval ako vojenský pridelenec v zahraničí a bol na niekoľkých zahraničných vojenských misiách. Po odvolaní Galka ho funkcie zbavila Radičová, lebo neodovzdal ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi správu o tunelovaní služieb a skartoval ju. Mikulec vraví, že takto postupovať musel, inak by porušil zákon. Konal vraj po analýze právnikov VSS.

Juraj Šebo

Ďalší dlhoročný dôstojník vojenského spravodajstva sa stal šéfom VSS v roku 2007, keď minister za Smer František Kašický odvolal dvoch svojich nominantov. Šebo by mal byť podľa správy jedným z hlavných zodpovedných za údajné tunelovanie služby. Po konci prvej Ficovej vlády odišiel do zálohy, za Glváča ho opäť povolali do armády a minister ho vymenoval za vojenského pridelenca v Číne.



Vladimír Suchodolinský

Plukovník v zálohe, ktorý bol v rokoch 2011 až 2012 zástupcom riaditeľa VSS Romana Mikulca. Vystúpil pred kamerami a povedal, že je autorom pôvodnej vyšetrovacej správy, ktorá sa týkala podozrení z čias Šeba a Skuhru. Ešte minulý rok pracoval ako vojenský pridelenec na Ukrajine, dnes je v zálohe.

Miroslav Kern