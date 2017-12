Európski prezidenti prichádzajú na summit do Bratislavy

Prezidentský summit obmedzí dopravu Bratislave

Stretnutie prezidentov si tiež vyžiada čiastočné obmedzenie cestnej premávky v tých úsekoch, kde sa budú štátnici pohybovať.

Dnes popoludní a večer môžu vodiči počítať s čiastočným obmedzením v doprave na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu a v okolí Reduty.

Od 17:00 do 22:00 uzatvoria Mostovú ulicu pre autá aj pre električky. Obchádzku pre vozidlá, ktoré idú do hotela Carlton a do garáží, bude regulovať polícia, zdržanie môže trvať najviac päť minút.

Ako ďalej informovala hovorkyňa rezortu vnútra Lucia Garajová, vo štvrtok 13. júna ráno a popoludní treba počítať s čiastočným obmedzením premávky na Nábreží gen. Ludvíka Svobodu a v okolí Bratislavského hradu.

So zdržaniami musia počítať tí, ktorí sa v dňoch konania prezidentského summitu chystajú letieť z bratislavského letiska. Summit si totiž vyžiada zvýšené bezpečnostné opatrenia aj na letisku.

sita