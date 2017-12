SaS má kandidáta na prezidenta: Sme si istí, že Osuský nesklame

Poslanec Peter Osuský vyhlásil, že sa nikdy na žiadnu kandidatúru neponúkol sám.

12. jún 2013 o 11:15 TASR

BRATISLAVA. Opozičná SaS, ktorá sa rozhodla do prezidentských volieb ponúknuť občanom ako kandidáta svojho poslanca Petra Osuského, si je istá, že nesklame.

Na brífingu to vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík, podľa ktorého je Osuský človekom pevných postojov a pevného charakteru.

"Je to politik, občiansky aktivista a mysliteľ, ktorý vždy stál na správnej strane a nikdy nepodľahol zlu, imponuje nám svojimi skúsenosťami, zmyslom pre humor a láskavosťou," vyhlásil Sulík.

Už nechcú menšie zlo

Predseda SaS pripomenul, že jeho strana sa v uplynulých mesiacoch viackrát usilovala, aby strany Ľudovej platformy našli spoločného kandidáta, ktorý by bol prijateľný aj pre liberálnych voličov.

"Naše očakávania sa nenaplnili, ale nebudeme odvracať hlavu. Voľby sa nás týkajú a veľmi. Potrebujeme na čele štátu osobnosť, na ktorú môžeme bez obáv ukázať prstom a povedať svojim deťom, že SR má prezidenta, na ktorého sú vaši rodičia hrdí. Potrebujeme prezidenta, ktorý nebude menším zlom," apeloval.

Sulík povedal, že SaS sa pokúsi získať pre Osuského aj podporu politických strán či občianskych združení, ale na prvom mieste sú občania.

"Oni nám dajú podpismi signál, že ideme správnou cestou," povedal.

Osuský: Neponúkal som sa

Osuský, ktorý pred novinárov predstúpil aj so svojou manželkou, vyhlásil, že sa nikdy na žiadnu kandidatúru neponúkol sám.

"Všetky kandidatúry boli výsledkom toho, že ma oslovili ľudia, ktorých som poznal, ktorých mienku som si vážil. Nikdy som neuvažoval o inom, ako o tom, či stojím na správnej strane. Nikdy som nepristupoval k tým veciam podľa toho, či víťazstvo je isté," uistil.

Osuský bude podľa svojich slov rád, ak bude alternatívou slobodným a zodpovedným občanom, ktorí nehlasujú stádovito a ktorí si svoj výber rozmyslia.

Na otázku, či si trúfa poraziť Roberta Fica, ktorý možnosť svojej kandidatúry zatiaľ nekomentuje, priamo neodpovedal. Verí však, že jeho svet hodnôt porazí ten Ficov.

"Urobím všetko pre to, aby to, čo sa snažím presadzovať, sa presadilo," deklaroval. Sulík ho doplnil, že čím viac bude kandidátov na pravej strane, tým je menšia šanca, že by Fico vyhral už v prvom kole.

Voľby prezidenta by mali byť na jar 2014. Zúčastniť sa ich chce Andrej Kiska, ako aj historicky prvý predseda KDH Ján Čarnogurský. O kandidatúre uvažoval tiež europoslanec SDKÚ Peter Šťastný, kandidovať chce i poslanec Radoslav Procházka.

Spomínali sa aj mená ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a expremiérky Ivety Radičovej, obaja však túto možnosť odmietli.

Hovorí sa aj o šéfovi poslaneckého klubu Pavlovi Hrušovskom, ktorý sa zatiaľ definitívne nevyjadril. Vládny Smer sa plánuje zaoberať prezidentským kandidátom až na jeseň.