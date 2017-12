Fedor vidí u tajných mocenský boj i podvody naraz

Podľa šéfa kontrolného výboru situácia okolo Vojenského spravodajstva znemožňuje jeho fungovanie.

12. jún 2013 o 10:56 SITA





BRATISLAVA. Situácia okolo Vojenského spravodajstva (VS) prekračuje podľa predsedu parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti VS Martina Fedora všetky únosné medze.

Ako povedal Fedor na tlačovej besede, minister obrany Martin Glváč sa venoval tri týždne tomu, čo označil za slohovú prácu. Teraz však pribudli ďalšie informácie.

„Pribúdajú nové podozrenia. Pokračuje devastácia VS,“ povedal s tým, že sú tri možnosti toho, čo sa dnes deje vo VS.

Prvou je, že bojujú proti sebe dve skupiny z VS, pričom túto možnosť podľa Fedora zastával aj minister obrany.

Druhá verzia, že vo VS v minulosti dochádzalo k prechmatom a obohacovaniu. To minister podľa Fedora dosiaľ nepripúšťa.

„Ja sa prikláňam k tretej verzii, že ide o kombináciu týchto dvoch možností. Všetky tri možnosti sú zlé z hľadiska občanov a krajiny, ale najhoršia je tretia verzia, s ktorou máme pravdepodobne do činenia. Situácia je neúnosná. Veci, ktoré sa diali vo VS, a dejú, sú pre VS doslova devastačné,“ vyhlásil Fedor.

Podľa Fedora treba zabrániť sebadeštrukcii služby, jej dekonšpirácii. „To, čo sa deje, už neumožňuje jej riadne fungovanie. To presahuje medze ministerstva, ale už aj tejto vlády,“ zdôraznil.