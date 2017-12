Vojenskí tajní správu o podozreniach voči Tibenskému poznajú

Ministerstvo obrany tvrdí, že podozrenia s bytmi už prešetrili. Glváč má o tom hovoriť pred poslancami.

12. jún 2013 o 13:26 Miroslav Kern

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč (Smer) dostal v stredu od šéfa parlamentného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva Martina Fedora (SDKÚ) kópiu správy o podozreniach proti zástupcovi šéfa vojenských tajných Róbertovi Tibenskému.

Dokument dostal poštou anonymne denník SME a odovzdal ho polícii a Fedorovi.

Tibenský sa stal za ministrovania Ivety Radičovej šéfom vojenskej kontrarozviedky, Glváč z neho urobil riaditeľa rozviedky a neskôr zástupcu riaditeľa spojeného Vojenského spravodajstva.

video //www.sme.sk/vp/27273/

Byty na vlastné bývanie

Druhý spis má šesť strán,

píše sa v ňom o podozreniach zo zneužívania služobných bytov na súkromné účely Róbertom Tibenským,

škoda mala byť za 66-­tisíc eur,

Vojenské spravodajstvo tvrdí, že išlo o prešetrovanie anonymného podnetu,

ministerstvo obrany tvrdí, že „záležitosť už bola prešetrená v roku 2010“ a archivovaná.

Tibenského mali podľa šesťstránkového dokumentu preverovať, či v rokoch 2004 až 2008 „zneužil postavenie a funkciu na vlastné obohatenie sa“ tým, že si mal za peniaze služby prenajímať byty na súkromné účely.

Celková škoda služby sa mala vyšplhať ku 66-­tisícom eur.

„Ak by sme hovorili o tom, čo by som mohol predpokladať, tak áno a myslím si, že s negatívnym stanoviskom,“ odpovedal Glváč na otázku, či sa podozrenia vyšetrovali. To bolo ešte predtým, než dokument dostal.

Vravel, že spis, ktorý sa mohol takýmito podozreniami zaoberať, bol „v archíve“ a označil to za spravodajské hry. Podozrenia s prenájmami bytov podľa ministra už vyšetroval bezpečnostný úrad rezortu a „ľudia boli aj na detektore lži“.

Popoludní Glváč potvrdil autentickosť spisu. „Predmetná písomnosť v rozsahu šesť strán bola vyňatá zo zväzku, ktorý po prešetrení založili do archívu,“ vyhlásil minister.

Vojenské spravodajstvo podvečer odpísalo, že „dokument je súčasťou prešetrovania anonymného podnetu datovaného z decembra 2009, pričom vo veci konalo osobitné bezpečnostné pracovisko“.

Ministerstvo obrany tvrdí, že „záležitosť už bola prešetrená v roku 2010“.

Nový Čas písal o rovnakom či o podobnom dokumente pred pol rokom. Ministerstvo vtedy tvrdilo, že ho prešetrili za ministrovania Ivety Radičovej, čo bolo od konca roku 2011.

Povie pred poslancami

Fedor v stredu povedal, že „dokument vykazuje znaky kópie originálneho dokumentu“ a že to, čo sa v spravodajstve deje, „neumožňuje riadne fungovanie služby“. Výbor sa dokumentom bude zaoberať zajtra a parlament v pondelok.

Bývalý zástupca riaditeľa VSS Vladimír Suchodolinský tvrdí, že Tibenský sa po návrate z Izraela, kde pôsobil ako pridelenec, odmietol podrobiť vyšetreniu na polygrafe.

„Na vyšetrenie na polygrafe ho vyzval riaditeľ Mikulec za mojej prítomnosti. Odmietol to. Neskôr ho Mikulec na jednej z porád vedenia VSS opakovane vyzval podstúpiť toto vyšetrenie. Malo by to byť aj v zázname z porady a svedkami je asi desať osôb z porady.“

Podľa Suchodolinského neskôr Tibenský prezentoval, že na požiadanie expremiérky na detektore bol, nie však vo vojenskom spravodajstve, kam chodia bežne zamestnanci ministerstva.

Vojenské spravodajstvo tvrdí, že Tibenský nikdy oficiálne neodmietol vyšetrenie na polygrafe.