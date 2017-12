Trnku či Tichého nemôže odstaviť ani nový šéf prokuratúry

Jaromír Čižnár sa nebude môcť zbaviť starého vedenia Generálnej prokuratúry tak ľahko.

12. jún 2013 o 20:28 Monika Tódová

BRATISLAVA. Zastupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý aj jeho námestník Dobroslav Trnka môžu zostať po zvolení nového vedenia ďalej na Generálnej prokuratúre.

Aj keby nový generálny prokurátor chcel, nemôže ich prepustiť ani preložiť na inú prokuratúru.

Neumožňuje to zákon o prokurátoroch. Ten hovorí, že prokurátora je možné poslať na nižšiu prokuratúru bez jeho súhlasu len vtedy, ak by mu to bolo uložené ako disciplinárny trest.

Preloženie je možné bez súhlasu prokurátora iba na 60 dní, ak to schváli Rada prokurátorov. Robí sa to, ak na nejakej prokuratúre chýbajú ľudia. Po uplynutí lehoty sa však vracajú na svoje pôvodné pracovisko.

Tichý ani Trnka v stredu neodpovedali, aké majú do budúcnosti plány. Denník Pravda nedávno informoval, že Tichý má ambíciu stať sa sudcom Najvyššieho súdu.

To, že Tichý a Trnka zostanú na Generálnej prokuratúre, očakáva aj nový predseda Rady prokurátorov a riaditeľ medzinárodného odboru Jozef Szabó. „Aj pána doktora Trnku, aj pána doktora Tichého osobne považujem za odborníkov,“ povedal.

Nemyslí si, že Trnku diskvalifikovala kauza Glance House. „Kauzu poznám len z médií.“ Kým si nevypočuje názory oboch strán, nechce ju hodnotiť.

Trnkovi hrozí trestné stíhanie. Svojím listom umožnil prevod bytovky Glance House na katastri na ľudí blízkych svojmu kamarátovi Mariánovi Kočnerovi napriek tomu, že budova bola zablokovaná špeciálnou prokuratúrou.

Trnku za prevod skritizoval aj Tichý. Prípad vyšetruje polícia. Zatiaľ je obvinený iba šéf katastra v Senci.