Rozsudok v kauze prípravy vraždy kyselinárov vrátili nižšiemu súdu

Obžalovaní mali nafingovať autonehodu, pri ktorej mal zahynúť člen skupiny. Ten však pokus o vraždu prežil.

13. jún 2013 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Krajský súd v Bratislave (KS) dnes na svojom neverejnom zasadnutí zrušil minuloročný verdikt Okresného súdu v Pezinku v prípade dvoch obžalovaných kyselinárov - Rastislava Š. a Petra L. v kauze vraždy v štádiu pokusu.

KS vec vrátil nižšiemu súdu a prikázal mu, aby vo veci vykonal ďalšie dokazovanie. TASR o tom dnes informoval hovorca KS Pavol Adamčiak.

Obžalovaní mali nafingovať autonehodu

Kyselinárov odsúdil pôvodne nižší súd v ďalšom ich prípade za pokus o vraždu. Okresný súd v Pezinku 20. septembra minulého roka vyhlásil, že Rastislav Š. a Peter L. sú vinní z pokusu o zavraždenie Miroslava Zemana tak, že na Pezinskej Babe nafingovali jeho autonehodu.

Rastislav Š. od súdu trest nedostal, v súčasnosti je už totiž odsúdený na doživotie. Peter L. by si mal odsedieť 14 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia.

Na vražde sa mal podieľať aj bývalý šéf kyselinárov František Miker, avšak podobne ako ich obete, aj on skončil v kyseline. Rozsudok nebol právoplatný, preto sa ním dnes zaoberal odvolací KS v Bratislave.

Podľa obžaloby si Rastislav Š., Peter L. a Miker dohodli stretnutie so Zemanom v Modre, aby urovnali finančné záležitosti. Tam ho 29. júla 2000 mali vyzliecť, opiť, zbiť a škrtiť. Pretože sa im ho takto nepodarilo pripraviť o život, podľa obžaloby ho naložili do jeho auta a na Pezinskej Babe spustili z útesu. Zeman to prežil.

Peter L. pred súdom vinu odmietol, tvrdil, že od polície sa dozvedel, že Zeman mal autonehodu. Na základe vykonaného rozsiahleho dokazovania a na základe nepriamych dôkazov, ktoré vzájomne súviseli, mal súd jednoznačne preukázané, že skutok spáchali obžalovaní.

Kyselinári pripravili štát o milióny korún

Pezinský Okresný súd pôvodne v tejto veci zastavil trestné stíhanie z dôvodu účelnosti konania. Rastislav Š. je totiž odsúdený na doživotie a Petrovi L., ktorý pomáhal polícii a prokuratúre pri objasňovaní trestnej činnosti kyselinárov, hrozil maximálne 15-ročný trest.

Voči zastaveniu trestného stíhania v prípade Petra L. sa odvolala prokuratúra. KS v Bratislave potom celé rozhodnutie o zastavení trestného stíhania zrušil a prikázal pezinskému súdu konať. Prípad bol na tomto súde od septembra 2007. Ten však čakal, kým sa skončia iné závažnejšie procesy v kauze kyselinárov.

Podvodný systém získavania finančných prostriedkov v rámci siete firiem takzvaných kyselinárov mal vymyslieť Miker. V roku 2001 tiež skončil v kyseline. Za túto vraždu odsúdili jeho komplicov.

Kyselinári pripravili štát podvodným odpočtom DPH o milióny korún. Použili na to sieť firiem, v ktorej obchodovali s bezcenným softvérom. Viedlo sa s nimi niekoľko súdnych procesov - pre vraždu bielych koní, pre vraždu Mikera aj pre podvodné odpočty DPH.