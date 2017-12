Je to dobrý krok vpred, vyzdvihli prezidenti účasť Kosova a Srbska v Bratislave

Podľa rakúskeho prezidenta je stretnutie najvyšších predstaviteľov oboch krajín základom pre ďalší vývoj.

13. jún 2013 o 15:17 TASR

Kosovská prezidentka Atifete Jahjagová prichádza do budovy Slovenskej filharmónie.(Zdroj: TASR)

Podľa rakúskeho prezidenta je stretnutie kosovského a srbského najvyššieho predstaviteľa základom pre ďalší vývoj.

BRATISLAVA. Prezidenti, ktorí sa zúčastnili na dvojdňovom stredoeurópskom summite hláv štátov v Bratislave, vyzdvihli účasť Kosova a Srbska na stretnutí.

Rakúsky spolkový prezident Heinz Fischer ocenil, že kosovský a srbský najvyšší predstavitelia Atifete Jahjagová a Tomislav Nikolič spolu hovorili a počúvali sa. "Je to dobrý krok vpred. Ďakujeme, že ste to umožnili, je to základ pre ďalší vývoj," adresoval hostiteľovi Ivanovi Gašparovičovi na tlačovej konferencii.

Litovská prezidentka Dalia Grybauskaite pripomenula, že EÚ je otvorená voči každému a víta každého, kto sa chce stať jej členom a je pripravený na integráciu a splniť si svoje domáce úlohy.

"Za najdôležitejšie považujem to, že sa na summite podarilo naplniť požiadavky všetkých účastníkov s prihliadnutím na otázku Kosova," zhodnotil rumunský najvyšší predstaviteľ Traian Basescu.

Reagoval tak na fakt, že niektoré zo zúčastnených krajín, medzi nimi aj Rumunsko a Slovensko, Kosovo stále neuznávajú.

Ako dodal, v prípade nesplnenia týchto podmienok by tu dnes nebola prítomná dvadsiatka štátnikov. Podľa neho to je prejavom ich politickej múdrosti.

V rokovacej sále neboli štátne vlajky ani znaky zúčastnených štátov, prítomní boli označení menami, a nie funkciou. Keďže niektoré štáty Kosovo neuznávajú, Jahjagová v ich ponímaní nie je prezidentkou.