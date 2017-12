Policajtov budú hodnotiť po novom, zatiaľ na skúšku

13. jún 2013 o 16:36 SITA

Hodnotenie bude spočívať v troch základných oblastiach. Najväčšiu váhu – 60 percent, bude mať výkon služby.

BRATISLAVA. Nové hodnotenie policajtov z pera policajného prezidenta Tibora Gašpara je už na svete a v skúšobnom modeli by sa po prvý raz malo spustiť v júli.

Na začiatok chce policajný šéf kritériá prenechať na posúdení jednotlivých nadriadených. Píše o tom portál aktuálne.sk.

„Keď posúdime toto pilotné hodnotenie, alebo druhé v januári, získame spoločné kritériá, ktoré sa budú používať na celom Slovensku, a popri nich špecifické, pre jednotlivé regióny,“ povedal Gašpar s tým, že hodnotiť chcú polročne.

Odlišnosti v regiónoch

V názve nového predpisu bude podľa Gašpara uvedené, že ide len o testovaciu prevádzku.

„Aby policajti pochopili, že zatiaľ nebudeme z neho vyvodzovať žiadne dôsledky v zmysle finančného ohodnotenia. Nechceme dopustiť, že by sme niekomu neobjektívne uškodili, najprv musíme vychytať muchy a hodnotenie zobjektivizovať,“ vysvetlil policajný prezident.

Gašpar predpokladá, že bude potrebné urobiť dve až tri testovacie hodnotenia, kým sa podarí nastaviť kritériá správne. Potom už budú skutočne rozhodovať aj o finančnom ohodnotení policajtov a ich kariérnom raste.

Hodnotenie bude podľa Gašpara spočívať v troch základných oblastiach. Najväčšiu váhu – 60 percent, bude mať výkon služby, kde sa bude hodnotiť kvalita, kvantita, včasnosť a samostatnosť policajta. Po dvadsať percent bude obnášať znalosť zákonov a dodržiavanie služobnej disciplíny.

Konkrétne kritériá hodnotenia sa budú región od regiónu líšiť, aby postihli práve tú oblasť, ktorá trápi danú oblasť.

„V Spišskej Novej Vsi, kde je veľa trestných činov na úseku nezákonného výrubu lesa či krádeží plodín, môže nadriadený postaviť pravidlá tak, že bude u policajtov hodnotiť prednostne, koľko zadržia páchateľov tejto trestnej činnosti,“ ozrejmil Gašpar.

Policajt sa môže odvolať

V praxi bude hodnotenie vyzerať tak, že nadriadený si urobí s každým policajtom hodnotiaci pohovor, pri ktorom vyplní elektronický formulár a podľa svojho uváženia pridelí body.

Možnosť vyjadriť sa bude mať aj daný policajt. Ak s výsledkom nebude spokojný, bude sa môcť odvolať na vyššiu inštanciu.

"Dnes to hodnotenie ešte nie je uvedené do praxe a už má kritikov. Sú to tí, ktorí sa boja, že bude odhalená ich nečinnosť a nekvalita," myslí si Gašpar.

Mnohí sa obávajú napríklad toho, že nový systém ich zavalí horou papierovania, no podľa policajného prezidenta to však nehrozí.

Svoju rolu pri hodnotení práce policajtov môžu zohrať aj občania, dodáva portál s tým, že oprávnené sťažnosti pre nezákonné, neetické či nemorálne správanie budú mať totiž dopad na hodnotenie kvality práce a služobnej disciplíny konkrétneho policajta.