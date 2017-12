Prísny a bez kauzy, hodnotia kandidáta na šéfa prokurátorov Čižnára

Dobrý imidž má kandidát Smeru aj u kritikov terajšieho vedenia. Nevedia, či mu vydrží.

13. jún 2013 o 20:48 Monika Tódová

Do akej miery bude schopný odolať politickému tlaku, ešte asi ani on sám nevie, hovoria o Čižnárovi ostatní prokurátori.

BRATISLAVA. „Bol to sympatický chalan. Vždy zamračený, hrával karty a futbal. Bola s ním zábava.“

Právnik Milan Galanda nevidel kandidáta na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára 25 rokov. Vysokú školu končili spolu s Robertom Ficom v roku 1986.

Aký bude generálny prokurátor, Galanda si netrúfa odhadnúť.

Čižnár prešiel na prokuratúre všetkými funkciami. Vedie bratislavskú krajskú prokuratúru, predtým šéfoval okresnej prokuratúre v okrese Bratislava IV.

S novinármi nezvykne komunikovať, doteraz neposkytol ani svoj životopis, nechce sa dať odfotografovať.

Prvé väčšie verejné vystúpenie bude mať v pondelok na ústavnoprávnom výbore, kde chce predstaviť svoju víziu.

Má rád disciplínu

„Keď odhliadneme od politických aspektov, ktoré sú negatívne, a hodnotíme iba kandidáta, nemôžem o ňom povedať nič zlé,“ hovorí prokurátor, ktorý nechce zverejniť svoje meno a patrí ku kritikom súčasného vedenia.

„Zo všetkých krajských prokurátorov sedí na najcitlivejšej stoličke a neviem o žiadnej kauze nielen z rečí zvonku, ale ani zvnútra, ktorú by stopol. Skôr keď mal niečo citlivé vyšetrovať, Generálna prokuratúra mu to radšej nedala a nechali si to,“ opisuje pomery.

Napríklad v kauze vinohradov župného poslanca Smeru Alexandra Rozina jeho stíhanie zastavila až Generálna prokuratúra, lebo krajská to odmietla urobiť.

Už teraz ľudia okolo Čižnára hovoria, že na Generálnej prokuratúre spraví poriadok. Napríklad s riaditeľom trestného odboru Tiborom Šumichrastom, ktorý stojí za zastavením viacerých významných káuz.

„Všeobecne má rád disciplínu a poriadok,“ hovorí ďalší prokurátor. Čižnár je podľa neho prísny, niekedy až priveľmi. „Myslím to v dobrom.“

„Je pravda, že som nepočul o ničom, čo by zastavil, ale pýtam sa, čo urobil. Akú veľkú kauzu?“ povedal SME policajt, ktorý sa zaoberal organizovaným zločinom.

Bolo to krátko potom, čo novinár Tom Nicholson zverejnil prepis odpočúvaní skupiny jakšíkovcov, kde jeden z nich hovoril o Čižnárovi ako o kamarátovi, s ktorým bol piť.

Čižnár akékoľvek kontakty s jakšíkovcami poprel, nie je známe ani žiadne jeho rozhodnutie v ich prospech.

Fico v minulosti priznal, že sa s Čižnárom, s ktorým zvykol cestovať vlakom do školy, občas radí. Do akej miery bude s takýmto imidžom schopný vyšetrovať kauzy Smeru?

„To v tejto chvíli asi nevie ani on sám. Keby som to mal odhadnúť, poviem, že odolá v šiestich z desiatich káuz, ale to už by som sa hral na psychológa,“ povedal SME nemenovaný prokurátor.

Čižnár má dobré vzťahy aj s Jozefom Čentéšom, ktorého prezident odmietol za generálneho prokurátora vymenovať.

„Nechcem sa ku kandidátovi ani k plánovanej voľbe nijako vyjadrovať,“ povedal Čentéš.

Robert Fico môže byť spokojný, bude mať generálneho prokurátora, ktorého si vysníval, píše Roman Pataj

Nikto nie je proti

Čižnára podporili všetci krajskí prokurátori, aj špeciálny prokurátor.

Pridal sa aj policajný prezident Tibor Gašpar. „Tak ako ho poznám z práce, je to odborník na svojom mieste.“ Gašpar novú voľbu víta „bez ohľadu na názory politikov“. Očakáva, že „to zvýši efektivitu prípravného konania a bude to viesť k stabilite na prokuratúre“.