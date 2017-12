Reakcia ministerstva spravodlivosti

Denník SME vo vydaní zo 14. júna 2013 uverejnil článok s titulkom Borec sa zastal Harabina. Ten istý článok zverejnil aj v internetovej verzii zo dňa 13. júna 2013 pod názvom Harabin na párty so Salmanovovcami? Pre Boreca to nie je problém. Vzhľadom na obsah poskytnutého stanoviska redaktorke denníka SME považujeme tieto titulky, ako aj ďalšie jej interpretácie v texte za nekorektné, nepodložené a účelové.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec vyjadril vo svojom stanovisku, že sudca sa musí v občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Poukázanie na tieto etické zásady, ktorými sa má sudca riadiť aj na spoločenských akciách, v článku ani neodznelo.

Redaktorka použila len druhú časť odpovede, z ktorej podľa nás vyvodila nelogické závery. Keďže pán minister nedisponuje podrobnými informáciami o spomínanej spoločenskej udalosti, nevie, kto sa na nej zúčastnil, o koľko osôb išlo, či predseda Najvyššieho súdu SR mal vedomosť, že sa tam nachádzajú aj Salmanovovci a či sa s nimi vôbec stretol a podobne, jeho vyjadrenie obsahovalo len všeobecné konštatovanie, že To, že sa niekto objaví na spoločenských akciách v spoločnosti iných osôb, neznamená, že má automaticky ku všetkým nejaký vzťah. Z tohto stanoviska nevyplýva, že minister Borec nepovažuje za problém, ak predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin chodí na párty s vyšetrovanými podnikateľmi Salmanovovcami, ako si to vyvodila redaktorka. Ak by ktorýkoľvek sudca udržiaval priateľské vzťahy a vedome sa stretával s vyšetrovanými podnikateľmi, takéto konanie, samozrejme, podľa ministra nie je v poriadku.

Výstupy, ktoré si redaktorka sama urobila a ktoré v článku interpretovala ako stanovisko ministra spravodlivosti, v nijakom prípade nekorešpondujú s tým, čo sme komunikovali, a preto považujeme takéto spracovanie za zavádzajúce, nekorektné a nezodpovedajúce princípom objektívnej žurnalistiky.