Viete, kto je GoGo? Dnešné deti nemajú hviezdy v televízii, ale na YouTube

GoGo žije na YouTube. Má 16 rokov, 300-tisíc odberateľov a jeho videá už presiahli tridsať miliónov celkových zobrazení.

14. jún 2013 o 13:19 Alena Štifilová

Viete, aké videá sledujú vaše deti na YouTube? Pravdepodobne hrajú nejakú hru - Minecraft, Happy Wheels, možno Mafiu. A možno sa len pozerajú, ako ich hrá niekto iný.

Fenomén videí, pri ktorých sledujete, ako váš obľúbený vloger (človek vytvárajúci videoblogy) hrá hru a komentuje každý svoj krok, je v zahraničí rozšírený už niekoľko rokov. U nás o niečo kratšie a pre strednú a staršiu generáciu predstavuje jav takmer nepochopiteľný. Našli sa v ňom mladí ľudia a má aj svoje hviezdy.

Absolútnou jednotkou slovenskej youtubovej scény je hráč vystupujúci pod prezývkou GoGo. Stačí, aby ste vošli do ktorejkoľvek základnej školy a spýtali sa, či poznajú jeho meno. „Kto by ho nepoznal? GoGa pozná každý!“ jasá trieda štvrtákov.

Nemýlia sa, pri počte 300-tisíc odberateľov a tridsať miliónov celkových zobrazení ho musí skutočne poznať väčšina školopovinných detí.

Jednotlivé videá majú od dvesto do šesťstotisíc videní, vlog s názvom Make-up, kde si natiera čokoládový krém na tvár, dokonca 986-tisíc videní.

Je to ako sledovať seriál

Stredoškolák GoGo je vtipný, má dar improvizácie a vie dokonale zaujať, ak si uvedomíme, pre akú vekovú kategóriu tvorí. To, čo zarazí, je otázka, prečo niekto pozerá tento druh videí.

„Je to väčší relax ako hru hrať,“ odpovedá samotný GoGo. „Pred spaním sa vám už nechce zapínať počítač, tak si na mobile pozriete, ako niekto iný hrá hru. Je zábavné sledovať cudzie reakcie. Vy pozeráte Panelák, my pozeráme toto. Mladých ľudí nezaujíma televízia, pozrú si YouTube,“ dodáva.

Jeho videá vyhľadávajú aj tí, čo potrebujú prejsť určitý level a nevedia ako, alebo hru poznajú a chcú sa len porovnať.

„Je to odreagovanie, spraví vám to dobrú náladu. Keď sa trápim nad školou, pozriem si video a prestanem myslieť na problémy,“ vysvetľuje.

Tento druh oddychu však vedie podľa detskej psychologičky Ireny Trenčanskej k absolútnej pasivite. Už sa nemusíte ani rozhodovať, či zabočíte doľava, alebo doprava, urobí to za vás niekto iný. Máte pocit, že hráte hru, vžívate sa do nej, hoci v skutočnosti nevyvíjate žiadnu aktivitu.

„V tom sa skrýva najväčšie nebezpečenstvo. Ak sa to deje dlhodobo, tento vzorec správania sa zapíše do psychiky dieťaťa, ktorá je oveľa tvarovateľnejšia ako u dospelého a ono sa stáva perspektívne ľahšie manipulovateľným. Bude ochotnejšie prijať fakt, že za neho rozhoduje niekto iný,“ myslí si Irena Trenčanská z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Kto je GoGo

Vyrástol na youtubových videách, v čase ich vzniku mal deväť rokov a odvtedy všetok svoj voľný čas trávil na tejto webovej stránke. Študoval, ako sa pripravujú, inšpiroval sa zahraničnými youtubermi a svoje prvé herné video uverejnil na Silvestra 2011.

„Bol som nadšený, stačili mi aj dva palce hore. Potom som spravil interview so známejšími youtubermi a do týždňa sa mi zdvojnásobil počet odberov. Z tritisíc na šesťtisíc. Odvtedy to už išlo samo. Prišiel som zo školy, zahral hru, zostrihal, dal na youtube a čakal, čo ľudia napíšu,“ spomína na svoje začiatky.

Porovnávať s ostatnými vlogermi sa prestal v momente, keď sa dostal na prvé miesto a nemal už na Slovensku súpera.

„V tom čase som si pozeral štatistiky každých päť minút. Človeka to ťahalo dopredu. Je to najväčšia motivácia, keď je niekto pred vami a môžete súťažiť,“ hovorí.

Prvý vlog – niekoľkominútové video, na ktorom jeho autor rozpráva na určitú tému, pripravil ako odmenu pre svojich fanúšikov. Aby videli, ako vyzerá a získali k nemu osobnejší vzťah. Mal taký úspech, že dnes patria vlogy medzi jeho hlavnú činnosť.

Ak máte pocit, že ide o zábavku unudených tínedžerov, mýlite sa. Na youtubovom kanáli GoGoManTv pribudne každý deň jedno nové video.

„Niekedy robím do noci, aby som to stihol. Hodinový materiál zostrihám na päťminútové video. Preto ma zamrzí, keď niekto nevidí to množstvo roboty, čo za tým je. Obetoval som väčšinu svojho voľného času, nie je ľahké zabávať takú masu ľudí a nezanedbávať osobný život. Denne tomu venujem tri hodiny. Keby som nechodil do školy, stihol by som aj dve videá,“ hovorí 16-ročný študent umeleckej školy.

Nadšení fanúšikovia

GoGova fanúšikovská komunita sa v priebehu roka a pol rozrástla na 300-tisíc odberateľov, v čom mu nedokáže konkurovať žiaden slovenský letsplayer či vloger. „Čím ďalej, tým sú moji fanúšikovia mladší,“ uvažuje.

„Spočiatku ma pozerali pätnásťroční, teraz je vekový priemer desať až trinásť rokov. Vzniklo to tak, že starší súrodenci to ukázali mladším a tým sa to zapáčilo. Ich počet radikálne rastie, v škole si to navzájom preposielajú. Je milé, keď vidím, ako si tým vypĺňajú voľný čas. Ja som bol taký istý,“ hovorí GoGo, ktorého meno podľa psychologičky deti sociálne zbližuje a poskytuje tému na rozhovory. Jeho samotného oberá o súkromie.

Fanúšikovia ho čakávajú pred domom, prenasledujú cestou zo školy, obťažujú v nákupných centrách. Hlavne tí mladší nemajú zábrany, neuvedomujú si, že je to nepríjemné.

Niektorí letsplayeri postavili svoj imidž na vulgarizmoch, prípadne nakrúcajú v stavoch opitosti, čo sa divákom vždy páči.

Gogo sa prispôsobil svojmu mladšiemu publiku, nadávky takmer nepoužíva. Robí si štatistiky a prieskumy toho, čo sa najviac páči, súčasne sa snaží hrať iba hry, ktoré ho naozaj zaujímajú. Ľudia chcú vašu osobnosť, nie divadlo, tvrdí. Ak sa úprimne bavíte, ocenia to.

V rohu obrazovky môžete počas hry vidieť jeho tvár, nerobí to tak každý hráč, najväčší úspech to má pri hororových scénach, keď sa zrazu zľakne.

Obrovský počet videní predstavuje moc a nástroj na manipuláciu. „Ja osobne cítim hlavne veľkú zodpovednosť, keď si uvedomím, aké množstvo ľudí ma sleduje. Nesmiem vypustiť žiadnu hlúposť, ktorou by som ich nesprávne ovplyvnil. Všimol som si, že niektorí vlogeri sú zameraní iba na manipuláciu, alebo na to, aby mali čo najviac reklám a zarobili na tom. Tým si však pokazíte meno,“ myslí si.

Koľko zarába?

Akýkoľvek úspech vám ľudia okamžite závidia, anonymný internet navyše umožňuje uverejňovať množstvo nenávistných komentárov.

GoGo so závisťou a hejtermi (internetovými neprajníkmi) bojoval hlavne začiatkom tohto roka, keď sa po internete začali šíriť fámy o tom, ako veľa zarába.

„Tvrdili dokonca, že zarábam na lajkoch, čo je úplná hlúposť. V jednom videu som zo zábavy vytiahol kokakolu a v momente všetci písali, že to bolo zaplatené. Tak som nakrútil video Zarábanie na YouTube.“

V ňom bez vtipov vysvetlil, že youtuber získava peniaze z reklamy, ktorú Google automaticky priraďuje k jeho videám. Čím viac zobrazení video má, tým viac peňazí vloger dostane. Ešte viac získa, ak na reklamu kliknete.

V zahraničí môžete pôsobiť ako profesionálny vloger, tí lepší hravo zarobia aj desaťtisíc dolárov mesačne. Na Slovensku sú sadzby niekoľkonásobne nižšie.

„Ja osobne som dostal ponuku tri doláre za tisíc videní, čo je sen, ale potom zistili, odkiaľ pochádzam, a zrušili to,“ priznáva GoGo.

Druhou možnosťou je, že si vás zoberie pod svoje krídla konkrétna firma, priraďuje k vašim videám reklamu a mesačne vám posiela peniaze.

„Za peniaze, čo som zarobil vďaka automatickým reklamám, som si nakúpil techniku potrebnú na nakrúcanie. Kupujem aj hry, ktoré hrám, chcem podporiť ich tvorcov,“ hovorí v závere videa.

V budúcnosti by sa tvorbou vlogov chcel živiť, predpokladá, že inzerenti si uvedomia, že reklama na internete má väčší význam ako v televízii.