Žene transplantovali kobaltovú rohovku, vidí už viac ako len svetlo

Rohovka ožiarená kobaltom stojí 640 eur, bratislavská nemocnica dostala na skúšku z USA štyri.

14. jún 2013 o 19:48 Ján Krempaský

BRATISLAVA. „Jéj, ako vidím,“ zhíkla 79­-ročná pani Jolana z Nitry po tom, ako jej z ľavého operovaného oka sňali obväz.

Ako prvej na Slovensku jej vo štvrtok v bratislavskej nemocnici na Antolskej transplantovali kobaltom ožiarenú ľudskú rohovku.

Vďaka nej podľa operatéra a prednostu očnej kliniky Andreja Černáka už nevidí len svetlo a tmu, ale rozoznáva aj črty tváre.

Ľudská rohovka po ožiarení kobaltom podľa neho stratí všetky bunky a začína sa správať ako umelá rohovka. Pacientovi dlhodobo zaručí dobrý zrak.

Operovať môžu pacientov, ktorí majú poleptanú, popálenú či zápalom zničenú povrchovú rohovku. Jej spodná časť však musí byť funkčná. Na ňu sa „kobaltová rohovka“ pripevňuje.

Rohovka ožiarená kobaltom stojí 640 eur. Nemocnica dostala na skúšku z USA štyri takéto rohovky.

Na Slovensku je podľa Černáka 300 pacientov, ktorí by potrebovali tento typ operácie. Lekári by ich chceli ročne urobiť do 60. Preplácajú ich zdravotné poisťovne.