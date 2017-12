Frešo by budoval alternatívu voči Smeru aj sám

Predseda SDKÚ odkázal kolegom z opozície, že strana už nemá veľa pochopenia pre zlyhávanie v hodnotových veciach.

15. jún 2013 o 12:47 Daniel Vražda

Predseda SDKÚ odkázal kolegom z opozície, že strana už nemá veľa pochopenia pre zlyhávanie v hodnotových veciach pri tvorbe alternatívy voči Smeru. Stranu označil za jadro alternatívy.

BANSKÁ BYSTRICA. Pavol Frešo odkázal kolegom z Ľudovej platformy, najmä KDH, že jeho strana bude budovať alternatívu Smeru, aj keby mala zostať v niektorých hodnotových veciach sama.

Priznal, že Ľudová platforma zlyháva na personálnych otázkach.

„Ak chceme spolu fungovať, musíme alternatívu budovať spolu... Buď ťahajme za jeden povraz, alebo si robme každý samostatnú politiku. SDKÚ sa v nosných témach už nebude riadiť kalkuláciami, ale hodnotami. To znamená, budeme budovať alternatívu, aj keby sme mali isť v niektorých veciach sami,“ odkázal predseda SDKÚ z rokovania Ústrednej rady v Banskej Bystrici.

Stále tajne dúfa

Frešo reagoval na rozhodnutie kresťanských demokratov, ktorí vytvorili dve predvolebné koalície so Smerom.

Regionálne štruktúry KDH v Nitre a v Banskej Bystrici podpísali nedávno spoluprácu v jesenných regionálnych voľbách so Smerom.

Správanie KDH označil za zlyhanie, veľké sklamanie a mimoriadne zlý krok.

„V situácii, keď zápasíme o každý centimeter demokracie, máme partnera, ktorý chodí do predvolebných koalícií so Smerom. Toto nevieme vysvetliť voličom, tomuto nerozumieme... Nie je možné, aby jedna zo stredopravých strán podporila úradujúceho podpredsedu Smeru Maňku... Veril som, že to partnerom zapáli... Tajne dúfam, že to ešte prehodnotia,“ vyhlásil Frešo.

SDKÚ postavilo zatiaľ dvoch kandidátov na županov. V Banskej Bystrici Ľudovíta Kaníka a v Bratislave Freša.

video //www.sme.sk/vp/27302/

Čižnára si musia zvoliť sami

Predseda SDKÚ hovoril aj o voľbe generálneho prokurátora. Frešo konštatoval, že Smer si Jaromíra Čižnára, Ficovho spoložiaka, bude musieť zvoliť sám.

„Generálny prokurátor bude človek, ktorý má dva vážne záväzky voči Smeru. Odstránili mu všetky prekážky, aby si na stoličku nemohol sadnúť JUDr. Čentéš. A druhý, že z koalície tam nikto nepríde, to znamená, že Smeráci si ho zvolia sami. Prirovnám to k situácii za komunizmu. Už chýba len to, iba aby si vzájomne odovzdali stranícku knižku,“ konštatoval.

Frešo sa vrátil pri téme generálneho prokurátora emotívne k župným voľbám. Vyhlásil, že v situácii, keď sa bojuje o demokraciu, si kolegovia z KDH podávajú ruky a spolu sa fotia na bilboardy so Smerákmi.

„Nevadí, že nový generálny prokurátor je z jednej party? Tu sme už kamaráti? SDKÚ má v tomto jasno. Buď sme alternatíva, ale na všetkých poschodiach, alebo to niekde zahráme, vzápätí si dáme v bufete koňak, a potom ideme v niektorých krajoch do koalície?,“ Frešo položil rečnícke otázky kresťanským demokratom.