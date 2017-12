Madej zo Smeru: Ústavný súd zrejme nevyhovie Čentéšovi

Fico sa už rozhodol pre Čižnára a všetko ostatné sú preňho formality, zdôraznila Lucia Žitňanská.

16. jún 2013 o 13:27 tasr, sme.sk

Robert Fico sa už rozhodol pre Jaromíra Čižnára a všetko ostatné sú preňho formality, zdôraznila Lucia Žitňanská.

BRATISLAVA. Podľa poslanca za Smer Róberta Madeja je len nízka pravdepodobnosť, že Ústavný súd vyhovie sťažnosti Jozefa Čentéša, ktorého prezident odmieta vymenovať za generálneho prokurátora.

Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3.

Vyjadril sa tak na otázku, či by Slovensko nemalo dvoch prokurátorov, keby dal Ústavný súd za pravdu Čentéšovi a poslanci by zároveň v utorok zvolili za generálneho prokurátora Jaromíra Čižmára.

Podľa Madeja nebráni voľbe nového kandidáta na generálneho prokurátora žiaden zákon.

Myslí si to aj Robert Fico. Tým, že prezident nevymenoval Jozefa Čentéša, sa podľa neho procedúra okolo neho skončila. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii O 5 minút 12.

Povedal tiež, že by sa nebránil modelu, v ktorom by o menovaní generálneho prokurátora rozhodoval priamo prezident.

Čentéša vraj ľudsky chápe. No aj keby Ústavný súd rozhodol o tom, že niektoré z prezidentových dôvodov pre jeho nevymenovanie boli svojvoľné, nemôže podľa neho súd hlave štátu prikázať, aby Čentéša ešte vymenoval.

Legitímnosť voľby

Lucia Žitňanská (SDKÚ) pripomenula, že poslanci stále nevedia, ako Ústavný súd rozhodne, a voľba nového prokurátora pred týmto rozhodnutím je preto nelegitímna.

"Mňa veľmi mrzí, že to prezidentovi trvalo tak dlho, že to ústavnému súdu trvá tak dlho, ale to je niečo, čo neviem ovplyvniť. Nemôžeme teraz lámať právny štát cez koleno len preto, že premiérovi alebo poslancom Smeru teraz došla trpezlivosť," zdôraznila.

Podľa jej slov sociálni demokrati v utorok Čižnára zvolia, lebo Robert Fico sa už rozhodol a všetko ostatné sú len formality.

"A to bude potom, ak ho prezident vymenuje, jeden nezvratný akt. Čo však, keď Ústavný súd alebo Štrasburg rozhodne, že práva doktora Čentéša boli porušené. Bude mať potom právo na vymenovanie. Čo mu budeme potom platiť odškodnenie vo výške ušlej mzdy?" pýtala sa.

"Ústavný súd nemôže vo výrokovej časti prikázať prezidentovi povedať, že toto je generálny prokurátor. Ale ani samotné rozhodovanie súdu nebude smerovať k tomu, že budeme mať na Slovensku dvoch generálnych prokurátorov," uviedol Madej.

Prezident podpisovač

Predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu zároveň podotkol, že obsadzovanie postu prokurátora treba vnímať v dvoch stupňoch, teda najprv ako voľbu kandidáta a potom vymenovanie prezidentom.

A prezident podľa Madeja nie je "len podpisovač, ktorý formálne musí niečo škrajbnuť bez toho, aby do toho dal vlastnú vôľu".

Poslanci by mali voliť generálneho prokurátora na budúci týždeň na júnovej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začne v utorok.

Voľbe by malo predchádzať vypočutie kandidáta na ústavnoprávnom výbore v pondelok 17. júna.