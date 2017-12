Poručíčka od tajných porušila všetky zákony, myslí si Fico

Katarína Svrčeková povedala, kde pracovala, na akej štruktúre a u koho, upozorňuje premiér.

BRATISLAVA. Bývala dôstojníčka Vojenskej spravodajskej služby (VSS) Katarína Svrčeková vo štvrtok hovorila o šikanovaní, ktoré zažívala u vojenských tajných, aby nevyšli navonok okolnosti údajného tunelovania.

Podľa Roberta Fica svojim vystúpením porušila všetky zákony.

"Ona porušila všetky zákony, ktoré existujú, keď povedala, kde pracovala, na akej štruktúre pracovala, u koho pracovala, to je automaticky porušenie všetkých povinností, ktoré má pracovník tajných služieb," povedal dnes premiér v diskusnej relácii O 5 minút 12.

"Vráťme to preto, kam to patrí, vráťme to na špeciálnu prokuratúru, nech to riešia príslušné inštitúcie, ktoré sa môžu oboznamovať s tajnými, dôvernými dokumentmi," dodal.

Hrušovský sa čuduje

Predsedu poslaneckého klubu KDH Pavla Hrušovského zaráža, že do parlamentu prichádzajú ľudia, ktorí odkrývajú svoju identitu, chodia na tlačové konferencie politických strán, či odkrývajú konšpiratívne miesta, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť tajných zložiek.

"Nestačím sa čudovať, čo sa v tejto krajine deje, čo si to niektorí ľudia dovoľujú. Ak existujú dôvodné podozrenia, že niekomu bolo uprené právo alebo dokonca, že mohlo prísť k spáchaniu trestnej činnosti, to sa robí iným spôsobom, ako zvolávaním tlačových konferencií a prihlasovaním sa poslancom: Aj ja som tam bol, aj ja niečo viem," zdôraznil Hrušovský.

Takéto postupy podľa neho nepatria do výbavy spravodajských dôstojníkov, ktorí pracovali, alebo ešte pracujú v tajných službách.

Glváč ako profesionál

Premiér vyhlásil, že minister obrany Martin Glváč (Smer) má jeho plnú dôveru.

"Vnímam obrovský tlak na ministra obrany, hoci pán Glváč neniesol zodpovednosť v rokoch 2006 - 2010 za to, čo sa dialo. Myslím, že v tejto veci postupuje veľmi profesionálne. Som rád, že dal preveriť okolnosti, ktoré sa objavili a jeho preverenie ho oprávnilo povedať, že tam vidí obrovské množstvo nezrovnalostí a vidí za tým viac senzácií ako pravdy," vyhlásil premiér.

Ak je majetok nepotrebný, možno ho predať, ale nie rozkrádať a politickú zodpovednosť nesie minister obrany, adresoval premiérovi Hrušovský.

Za vlády Ivety Radičovej bol odvolaný minister obrany Ľubomír Galko (SaS) pre podozrenia z toho, že za jeho ministrovania vojenské obranné spravodajstvo odpočúvalo, pripomenul.

"To chcem porovnať so situáciou, ktorá je dnes, kde sú podozrenia, že sa rozkráda, že sa prezrádzajú niekedy aj služobné a štátne tajomstvá a mlčíme," podotkol Hrušovský.

Na pondelkovej mimoriadnej schôdzi sa podľa neho chce opozícia dozvedieť, čo sa vlastne vo vojenských tajných službách udialo.