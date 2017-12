Bol bačom, družstvo predalo ovce. Tak opravuje hrad

Byť majstrom na sadrokartóny pri oprave múrov nestačí

Šéf Združenia na záchranu Brekovského hradu STANISLAV MACINSKÝ hľadá nezamestnaných už na druhú etapu opravy hradu pri Humennom.

Prečo ste sa zapojili do projektu obnovy hradov?

„Tri roky sme boli na hrade ako dobrovoľníci. Dá sa tak spraviť iba malé množstvo prác, eurofondové projekty sú zas príliš náročné a veľké. Je to zlatá stredná cesta.“

Uvidí návštevník rozdiel?

„Spravilo sa obrovské množstvo roboty. Keď ste predtým okolo hradu prešli, mali ste pocit, že všetko padá. Zacelili sme veľké diery v múroch, teraz ideme zakonzervovať koruny múrov, aby neohrozovali ľudí.“

Aký má byť výsledok?

„Mala by to byť zakonzervovaná zrúcanina, niečo ako Spišský hrad.“

Koľko obnova stojí?

„Vlani sme dostali 40-tisíc eur z ministerstva kultúry, zaplatili sme za ne archeologický výskum, nakúpili náradie, materiál a živnostníkov. Úrad práce preplatil 90-tisíc na mzdy 30 nezamestnaných. Teraz máme schválených 25­tisíc a úrad práce zamestná rovnaký počet ľudí.“

Budú to tí istí?

„Asi desať šikovných majstrov a murárov chceme opäť, zvyšok budú noví.“

Ako vyberáte ľudí?

„Keď sa opravuje hradný múr, je to úplne iná práca, ako keď sa robí so sadrokartónom, takže sa nedá spoliehať na to, že je niekto murár. Na hrade sa musí opakovať murivo, ktoré je hneď vedľa a či to niekto vie, sa ukáže až namieste. Tretinu ľudí sme museli vymeniť. Na druhej strane sa u nás uchytil človek, ktorý bol od revolúcie nezamestnaný.“

Je záruka, že opravený hrad sa nezačne sypať?

„Prax na Slovensku nemá takmer nikto. Štátne firmy hrady betónovali, učiť sme sa mohli iba od pár ľudí z malých firiem. Dnes už máme dobré výsledky a skúsenosti si vymieňame s dobrovoľníkmi na celom Slovensku.“

Dokáže tento projekt zachrániť slovenské hrady?

„Je to príležitosť, ale aj riziko. Niektorí do toho nejdú, na takej stavbe sa môže hocičo stať a my ako štatutári sme aj trestne zodpovední. Našťastie sa zatiaľ nič nestalo.“

Prečo ste do toho šli?

„Som rodák z Brekova a nechcel som sa pozerať, ako hrad mizne. Je to prínos aj pre obec, keď sa tu zamestná 30 ľudí, nie je to málo.“